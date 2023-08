Copernicus: Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ

Ρεκόρ με «καταστροφικές συνέπειες» για τον κόσμο: ο Ιούλιος 2023 ήταν πράγματι ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, επιβεβαίωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, απαριθμώντας τα δεδομένα που έχουν «τρελάνει» όλους τους μετρητές.

Ο περασμένος μήνας, ο οποίος σημαδεύτηκε από καύσωνες και πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο, ήταν κατά 0,33 βαθμό Κελσίου πιο ζεστός από το μήνα που κατείχε μέχρι τώρα το ρεκόρ (Ιούλιος 2019, που είχε φθάσει τους 36,63 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο). Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν επίσης κατά 0,72 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή από τη μέση (1991-2020) για τον Ιούλιο, ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο της η Copernicus.

Ήδη από τις 27 Ιουλίου, πριν καν τελειώσει ο μήνας, οι επιστήμονες είχαν θεωρήσει «εξαιρετικά πιθανό» να είναι ο Ιούλιος 2023 ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ.

The July #C3S Climate Bulletin is out now:

📈Global average temperature was highest on record for any month.

📈Drier-than-average conditions across the Mediterranean basin.

📈#Antarctic sea ice extent reached a record low for July at 15% below average.

▶️https://t.co/oGAvHiD9Sw pic.twitter.com/tXVN2XTfpY

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) August 8, 2023