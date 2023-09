Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά μικροπλαστικά στα σύννεφα

Τα μικροπλαστικά αποδεικνύεται πως υπάρχουν παντού γύρω μας, στο φαγητό, το νερό, ακόμα και στον αέρα. Τώρα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν την ύπαρξή τους και στα σύννεφα, υποστηρίζοντας πως μπορούν να επηρεάσουν τον σχηματισμό τους και τα κατά τόπους κλίματα στον κόσμο.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Chemistry Letters, οι Ιάπωνες επιστήμονες ανέβηκαν στο όρος Φούτζι και το όρος Ογιάμα προκειμένου να συλλέξουν δείγματα νερού από την ομίχλη που καλύπτει τις κορυφές και στη συνέχεια εφάρμοσαν σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης στα δείγματα, ώστε να προσδιορίσουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους.

Η ομάδα ερευνητών πιστοποίησε εννέα διαφορετικά είδη πολυμερών και έναν τύπο καουτσούκ στα αερομεταφερόμενα μικροπλαστικά, τα οποία κυμαίνονταν σε μέγεθος από 7,1 έως 94,6 μικρόμετρα.

Κάθε λίτρο νερού από σύννεφο που ελέγχθηκε περιείχε από 6,7 έως 13,9 κομμάτια πλαστικού.

«Αν το ζήτημα της “πλαστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης” δεν αντιμετωπιστεί δυναμικά, η κλιματική αλλαγή και οι οικολογικοί κίνδυνοι μπορεί να γίνουν πραγματικότητα, προκαλώντας μη αναστρέψιμη και σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στο μέλλον» προειδοποιεί ο επικεφαλής της έρευνας Χιρόσι Οκότσι του Πανεπιστημίου Ουασέντα.

Οταν τα μικροπλαστικά φτάσουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα και εκτεθούν στην υπεριώδη ακτινοβολία από το ηλιακό φως, υποβαθμίζονται, συμβάλλοντας στα αέρια του θερμοκηπίου, ανέφερε ο Οκότσι.

