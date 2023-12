Ζιμπάμπουε: Δεκάδες ελέφαντες νεκροί λόγω ξηρασίας – Στερεύουν οι νερόλακκοι

Δεκάδες ελέφαντες έχουν πεθάνει από δίψα στο δημοφιλές Εθνικό Πάρκο Χουάνγκε της Ζιμπάμπουε και οικολόγοι εκφράζουν φόβους για την απώλεια κι άλλων, καθώς η ξηρασία που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν ως αποτέλεσμα να ξεραίνονται οι νερόλακκοι.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που προκαλεί πιο ζεστό και ξηρό καιρό στη διάρκεια όλου του έτους, επιδεινώθηκε από την κλιματική κρίση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενώ ανησυχίες εκφράζονται για το θέμα αυτό στην τρέχουσα διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP28 που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Το Χουάνγκε δεν διαρρέει κανένας μεγάλος ποταμός και οι αρχές στηρίζονται για την τροφοδοσία των ζώων σε νερό σε γεωτρήσεις που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, δήλωσε αξιωματούχος της Αρχής Πάρκων και Άγριας Ζωής της Ζιμπάμπουε (Zimparks).

Dozens of elephants have died of thirst in Zimbabwe’s popular Hwange National Park, and conservationists fear losing more as a drought caused by climate change and the El Nino global weather pattern dries up watering holes https://t.co/oKwNzSj8Av

