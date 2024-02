Τα αποδημητικά ζώα εκπέμπουν «SOS» – Υπό εξαφάνιση όλο και περισσότερα είδη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Πάνω από το ένα πέμπτο των αποδημητικών ειδών που βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας, απειλούνται με εξαφάνιση, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση ειδικών των Ηνωμένων Εθνών.

Από τις μεγάπτερες φάλαινες έως τους πελεκάνους Δαλματίας και από τις φρουτονυχτερίδες έως τις χελώνες, δισεκατομμύρια ζώα μεταναστεύουν λόγω εποχής, σε ωκεανούς, στεριά και ουρανούς. Ωστόσο, μια νέα έκθεση της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών Άγριων Ζώων (CMS) αποκαλύπτει πως πολλά αποδημητικά είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, απειλούμενα από την ανθρώπινη ρύπανση, την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών και την κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 22% των 1.189 ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της CMS απειλούνται με εξαφάνιση και σχεδόν τα μισά (44%) καταγράφουν μείωση του πληθυσμού τους, εν μέρει εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης και της απώλειας των οικοσυστημάτων τους.

