Πάνω από 150 φάλαινες εξόκειλαν σε ακτή της Αυστραλίας – Μεγάλη επιχείρηση μαζικής διάσωσης

Αγώνα δρόμου για τη διάσωση τουλάχιστον 150 φαλαινών, στα νοτιοδυτικά της Δυτικής Αυστραλίας, κάνουν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερα κοπάδια με φάλαινες-πιλότους έχουν εξοκείλει στα ρηχά του Toby Inlet, ενώ 26 από αυτές έχουν ήδη πεθάνει, γνωστοποίησε η Υπηρεσία Πάρκων και Αγριας Ζωής της Δυτικής Αυστραλίας.

Update on the #pilot #whales stranding in SW WA. The mass stranding has now risen to 50 and 100 pilot whales at Toby’s Inlet near #Dunsborough . Experienced staff from #DBCA and #Perth #Zoo #vets are currently being deployed to respond to this evolving situation. pic.twitter.com/5wQeKXSeHZ

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.

Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6

— 9News Perth (@9NewsPerth) April 25, 2024