«Ελευθερώστε τη Μπέλα»: Εκστρατεία για τη διάσωση της μοναχικής μπελούγκα σε mall της Σεούλ

Στο ισόγειο του έκτου υψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσμο ζει η Μπέλα, η φάλαινα μπελούγκα που κολυμπά άσκοπα σε ένα μικροσκοπικό, άδειο από άλλη ζωή, ενυδρείο εδώ και δέκα χρόνια.

Ακτιβιστές αγωνίζονται για την απομάκρυνσή της από την μικρή δεξαμενή, ανάμεσα στα πολυτελή καταστήματα, και τη μεταφορά της σε θαλάσσιο καταφύγιο «προτού να είναι αργά».

«Σχεδόν πέντε χρόνια πέρασαν από τότε που είπαν πως θα την απελευθερώσουν» καταγγέλλει ο Τζο Γιακ-γκολ, της θαλάσσιας περιβαλλοντικής οργάνωσης Hot Pink Dolphins, αναφερόμενος στον όμιλο Lotte όπου ανήκει το ακουάριουμ. Πλέον, οι ακτιβιστές σε online συλλογή υπογραφών, ζητούν τη συνδρομή ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

Hot Pink Dolphins held a demonstration outside of Lotte World on May 12, 2024, advocating for Bella as a part of the #EmptyTheTanksWorldwide event. You can help by signing the #petition at: https://t.co/ZQVKZusn1Q #EmptyTheTanks #DolphinProject pic.twitter.com/uDZWglmbh8 — Dolphin Project (@Dolphin_Project) May 14, 2024

Το δράμα της Μπέλα άρχισε το 2013, όταν σε ηλικία 2 ετών αιχμαλωτίστηκε στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών της Αρκτικής. Μαζί με δύο ακόμη αρσενικά, τον Μπέλο και τον Μπέλι, πουλήθηκαν στο ακουάριουμ που στεγάζεται στο mega εμπορικό κέντρο της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, ύψους 555 μέτρων.

Τρία χρόνια μετά, και ενώ το προσδόκιμο ζωής των θαλάσσιων θηλαστικών κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 ετών, ο μόλις πέντε χρόνων Μπέλο πέθανε, για να τον ακολουθήσει, το 2019, και ο 12χρονος τότε Μπέλι.

Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν κατακραυγή στην κοινή γνώμη που άρχισε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση της Μπέλα – προσπάθειες που βάλτωσαν για λογής λόγους, μεταξύ αυτών και την πανδημία κορωνοϊού.

2024 Empty The Tanks! FREE Bella the last remaining beluga whale in Lotte World Aquarium Seoul 롯데는 생명의 존엄성을 훼손하는 벨루가 전시를 즉각 중단하라! 롯데는 벨루가 방류지를 조속히 선정하고 방류 약속을 이행하라! 벨라의 바다쉼터 이송을 위한 구체적 절차를 당장 시작하라! pic.twitter.com/8cUv40uwf7 — 핫핑크돌핀스 (@hotpinkdolphins) May 12, 2024

Η Μπέλα εξακολουθεί να ζει σε μια δεξαμενή βάθους μόλις επτά μέτρων – τη στιγμή που τα θηλαστικά αυτά φτάνουν τα 5,5 μέτρα σε μήκος. «Της λείπουν τα ερεθίσματα και δείχνει σημάδια ψυχικής ασθένειας» λέει ο Τζο.

«Συνεργάζονται μεταξύ τους σε σημείο να βοηθούν η μία την άλλη στο μεγάλωμα των μικρών τους. Ζουν πολλά χρόνια και ασφαλώς διαθέτουν πολύ περίπλο σύστημα επικοινωνίας. Το να κρατάς στην αιχμαλωσία τέτοια πλάσματα είναι απλώς ανήθικο» λέει η δρ. Βαλέρια Βεργκάρα, συνδιευθύντρια του προγράμματος έρευνας κητωδών Raincoast Conservation Foundation.

Update: Bella the lonely beluga is still stuck in her tiny lifeless tank at Lotte World Aquarium in Seoul, she’s still the star attraction on display. When will multi-billion dollar conglomerate Lotte finally #freebella as promised? https://t.co/ilt5AqAzv3 pic.twitter.com/7g7dKTFkUh — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 30, 2022

Το ακουάριουμ Lotte, ένα από τα μεγαλύτερα της Ασίας, έχει προσελκύσει εκατομμύρια ανθρώπους από τα εγκαίνιά του, το 2014.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Νότια Κορέα απαγόρευσε δια νόμου την αγορά φαλαινών και δελφινιών προς επίδειξη. Ωστόσο, ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ που σημαίνει πως τα κήτη που βρίσκονται ήδη σε αιχμαλωσία, όπως η Μπέλα, μπορούν να παραμείνουν έτσι.

Η Μπέλα είναι μία από τις πέντε αιχμάλωτες μπελούγκα στη Νότια Κορέα. Η μεταφορά της σε θαλάσσιο καταφύγιο είναι «η μόνη ηθική επιλογή», σύμφωνα με τη Βεργκάρα. Έχοντας απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον σε τόσο νεαρή ηλικία, η Μπέλα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στον ανοιχτό ωκεανό.

Πηγή: Guardian