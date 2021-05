Δυσθρεψία: Μην αγνοείτε τα σημάδια

Είναι μια πάθηση που μπορεί να περάσει απαρατήρητη, τα σημάδια της να μη γίνουν γρήγορα αντιληπτά, να μη θορυβήσουν. Όσο συνεχίζει όμως απρόσκοπτα το έργο της μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αυτονομίας. Η δυσθρεψία εμφανίζεται όταν ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη περισσότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που καταναλώνει μέσω της διατροφής. Παρότι αφορά έναν στους τρεις ανθρώπους άνω των 65 ετών*, οι ενδείξεις της συχνά αγνοούνται.

Τα πρώτα συμπτώματα της δυσθρεψίας είναι η ανεξήγητη απώλεια βάρους (η οποία κυμαίνεται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 5% μέσα σε διάστημα έξι μηνών και πάνω από 10% σε διάστημα άνω των έξι μηνών σε ανθρώπους ηλικίας πάνω από 70 ετών), η εξάντληση, η αδυναμία, η μειωμένη όρεξη για φαγητό αλλά και η δυσκολία στην κίνηση. Ακόμη η διάγνωση της δυσθρεψίας μπορεί να επιβεβαιωθεί και από άλλα κριτήρια όπως μειωμένη πρόσληψη τροφής για διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων, ή ύπαρξη φλεγμονής λόγω οξείας ή χρόνιας πάθησης.

Άνθρωποι με χρόνια δυσθρεψία μπορεί να παρουσιάσουν διαταραχή ή απώλεια στη γεύση τους, καθώς και δυσκολίες στη μάσηση ή στην κατάποση. Με μήνυμα «Δώσε βάρος στα σημάδια» το Fortimel της NUTRICIA προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη δυσθρεψία και τις συνέπειές της. Προτρέπει τους πολίτες να συμβουλευθούν επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, διατροφολόγους, φαρμακοποιούς για να ενισχύσουν τη διατροφή τους ώστε να λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες ενέργειας και πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες έχουν κομβικό ρόλο σε μια ισορροπημένη διατροφή καθώς βοηθούν στη δόμηση των μυών και των χόνδρων, στην παραγωγή κολλαγόνου και στις διεργασίες ενζύμων, ορμονών και αντισωμάτων.

Η καμπάνια «Δώσε βάρος στα σημάδια» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε) και παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη δυσθρεψία μέσα από την ιστοσελίδα dosevaros.gr.

Από το 1896 η NUTRICIA πρωτοπορεί στις διατροφικές ανακαλύψεις και διαθέτει μεταξύ άλλων και εξειδικευμένα θρεπτικά σκευάσματα για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας. Τα προϊόντα NUTRICIA Fortimel είναι τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς και χορηγούνται υπό την επίβλεψη κάποιου επαγγελματία υγείας. Βοηθούν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας και είναι εμπλουτισμένα με τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

* Σύμφωνα με τη μελέτη «Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and europsychological factors», K. Κατσάς, Μάρτιος 2020