Κορωνοϊός: Πράσινο φως από τον ΕΜΑ για τα εμβόλια κατά της «Όμικρον»

Μια μέρα μετά τον FDA πράσινο φως για την κυκλοφορία των επικαιροποιημένων εμβολίων κατά της COVID-19 και κυρίως κατά τις παραλλαγής «Όμικρον» άναψε και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Πρόκειται για τα εμβόλια Comirnaty και Spikevax των εταιρειών Prifer/BioNTech και Moderna αντιστοίχως. Τα νέα εμβόλια σχεδιάστηκαν τόσο κατά της παραλλαγής BA.1 της μετάλλαξης Όμικρον όσο και κατά του αρχικού στελέχους του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον EMA τις ενισχυτικές δόσεις του εμβολίου θα μπορούν να λάβουν άτομα άνω των 12 ετών που έχουν κάνει ήδη τις αρχικές δόσεις.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στα νέα εμβόλια ήταν συγκρίσιμες με αυτές των αρχικών και ήταν ήπιες και βραχύβιες.

Η θετική εισήγηση του EMA θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εκδώσει τελική απόφαση.

«Καθώς η πανδημία εξελίσσεται, η στρατηγική της ΕΕ είναι να διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προσαρμοσμένων εμβολίων που θα στοχεύουν στις διαφορετικές παραλλαγές SARS-CoV-2, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν πολλές επιλογές για να καλύψουν τις ανάγκες τους καθώς θα σχεδιάζουν τις στρατηγικές εμβολιασμού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί ο ιός στο μέλλον και ποιες παραλλαγές θα κυκλοφορήσουν αυτόν τον χειμώνα. Άλλα προσαρμοσμένα εμβόλια που ενσωματώνουν διαφορετικές παραλλαγές, όπως οι υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5, βρίσκονται υπό εξέταση» σημειώνει ο ΕΜΑ στην ανακοίνωσή του.

«Οι σημερινές θετικές γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με τα δύο πρώτα προσαρμοσμένα σε παραλλαγή εμβόλια mRNA, από την BioNTech-Pfizer και τη Moderna, είναι σημαντικές για την προστασία των Ευρωπαίων από τον πιθανό κίνδυνο φθινοπωρινών και χειμερινών κυμάτων λοιμώξεων», τονίζει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου προσθέτοντας ότι«πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν άλλο χειμώνα με την COVID-19».

«Θα προχωρήσουμε τώρα σε ταχεία έγκριση αυτών των εμβολίων για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να κυκλοφορήσουν γρήγορα σε ολόκληρη την ΕΕ» συμπληρώνει.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι «οι προσαρμοσμένες εκδόσεις αυτών των εμβολίων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικές δόσεις που στοχεύουν τον αρχικό ιό και την υποπαραλλαγή Όμικρον BA.1. Έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν αυξημένη, ευρύτερη προστασία από τρέχουσες και μελλοντικές παραλλαγές» και αναφέρει ότι «με την επιφύλαξη της επιστημονικής αξιολόγησης του EMA, αναμένουμε επίσης γνωμοδότηση για τα προσαρμοσμένα εμβόλια Όμικρον BA.4 και BA.5 τις επόμενες εβδομάδες ως μέρος της προσέγγισης του διευρυμένου χαρτοφυλακίου εμβολίων που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας από την αρχή».

«Με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) ενεργήσαμε γρήγορα την περασμένη άνοιξη ήδη για να διασφαλίσουμε ότι οι συμβάσεις τροποποιήθηκαν έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένα εμβόλια στις ποσότητες που απαιτούνται το φθινόπωρο και το χειμώνα για την προστασία των πολιτών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και αλληλεγγύη στη δράση, η βασική αρχή της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια», σημειώνει η Στέλλα Κυριακίδου.

Επιπροσθέτως, καλεί «τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να ξεκινήσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων εμβολίων.

«Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα δράσεις για στρατηγικές εμβολιασμού κατά της COVID-19 και θα καθορίσει μέτρα για να αποφευχθεί η έξαρση του κορονοϊού φέτος το φθινόπωρο και τον χειμώνα», τονίζει.

Τέλος, η κ. Κυριακίδου αναφέρει ότι «η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά η ταχεία ανάπτυξη και προσαρμογή των εμβολίων για την ανταπόκριση σε αυτόν τον ιό είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σύγχρονη ιστορία της ιατρικής: ας φροντίσουμε τώρα να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους, για εμάς και τους αγαπημένους μας».

