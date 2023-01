2023: Πέντε συμβουλές για να πετύχετε τους στόχους σας

Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να θέτουν νέους στόχους στην αρχή του έτους. Βέβαια, μετά την έλευση της πανδημίας, η οποία ανέτρεψε πολλά στην καθημερινότητά μας, αρκετοί αποφάσισαν να σταματήσουν να «οργανώνουν το μέλλον τους» και να ζουν το παρόν.

Φυσικά υπήρχαν ανέκαθεν και εκείνοι που πάντα απέφευγαν τον προγραμματισμό. Όποια απόφαση κι αν έχετε λάβει για φέτος, οι επιστήμονες θεωρούν πως ημερομηνίες όπως η Πρωτοχρονιά, η ημέρα των γενεθλίων, ακόμη και οι Δευτέρες προσφέρονται για να θέσετε στόχους, καθώς τότε νιώθετε πιο έτοιμοι για να γυρίσετε σελίδα στις αποτυχίες του παρελθόντος.

Ειδικοί σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρούν πως μία νέα αρχή, παραδείγματος χάριν από την Πρωτοχρονιά, μας επιτρέπει να αφήσουμε κάποια λάθη στο παρελθόν και να πούμε: «Αυτός ήταν ο παλιός μου εαυτός, αλλά ο νέος εαυτός μου θα είναι διαφορετικός».

Βέβαια κάτι τέτοιο μπορεί να ακούγεται πολύ ουτοπικό, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι αρνητικό στη θέσπιση στόχων και στην προσπάθεια για την επίτευξή τους. Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί που επικαλείται το CNN προτείνουν πέντε στρατηγικές που βασίζονται στην επιστήμη. Πρόκειται για συμβουλές από το βιβλίο «How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be».

Πέντε συμβουλές με βάση την επιστήμη για να δώσετε κίνητρα στον εαυτό σας

1. Δημιουργήστε φράσεις με τους στόχους σας

Βρείτε μία συγκεκριμένη φράση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά τον στόχο σας.

Αν παραδείγματος χάριν η πρωτοχρονιάτικη απόφασή σας είναι να διαλογίζεστε πέντε ημέρες κάθε εβδομάδα, τότε μπορείτε να γράψετε σε ένα post ή να λέτε στον εαυτό σας: «Θα διαλογίζομαι στο γραφείο τις καθημερινές κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού μου διαλείμματος».

Στόχος είναι να δημιουργήσετε μία πρόταση που θα σας κάνει να θυμάστε τον στόχο σας, αλλά και να νιώθετε ενοχές αν τον παραλείπετε.

2. Βάλτε μία «μικρή τιμωρία» στον εαυτό σας

Οι ειδικοί θεωρούν πως η επιβολή μίας μικρής ποινής στον εαυτό σας μπορεί να σας οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου.

Μπορείτε, ας πούμε, να πείτε τον στόχο σας στους φίλους σας, ώστε μετά να πιεστείτε λίγο παραπάνω για τον πετύχετε ή ακόμη και να βάλετε ένα χρηματικό στοίχημα με κάποιον ώστε να παρακινηθείτε περισσότερο.

3. Διασκεδάστε το

Το να εστιάζετε μόνο στην επίτευξη του στόχου, μπορεί να μη φέρει όμως τα θεμιτά αποτελέσματα. Αν δεν είναι διασκεδαστικός ο στόχος σας με κάποιο δικό σας τρόπο, τότε είναι απίθανο να τον συνεχίσετε. Πρέπει δηλαδή να απολαμβάνετε αυτό που κάνετε για να μην τα «παρατήσετε» γρήγορα.

Ένας τρόπος για να κάνετε την επιδίωξη ενός στόχου που συνήθως μοιάζει με αγγαρεία πιο διασκεδαστική, είναι να τον συνδυάσετε με μια «ένοχη απόλαυση».

Μπορείτε ας πούμε να «πείτε στον εαυτό σας» πως θα παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας σίριαλ, αμέσως μετά την προπόνηση. Ή μαζί με το διάβασμά σας, μπορείτε να απολαύσετε ένα λαχταριστό ρόφημα.

4. Επιτρέψτε εξαιρέσεις στον εαυτό σας

Αν ο στόχος που θέτετε είναι δύσκολος και νιώθετε χάλια κάθε φορά που δεν τον πετυχαίνετε, τότε δοκιμάστε μία άλλη τακτική.

Αντί δηλαδή να νιώθετε αποτυχημένος, κάθε φορά που «σπάτε» τη συμφωνία με τον εαυτό σας, επιλέξτε να χαλαρώνετε κάποιες ημέρες την εβδομάδα και να μην βάζετε πρόγραμμα.

5. Ζητήστε βοήθεια από τους φίλους σας

Το να περνάτε χρόνο γύρω από ανθρώπους που έχουν θέσει κι αυτοί στόχους, μπορεί να σας κάνει καλό.

Αν, για παράδειγμα, η πρωτοχρονιάτικη απόφασή σας είναι να τρέξετε έναν μαραθώνιο ή να γράψετε ένα βιβλίο, καλό θα ήταν να αρχίσετε να κάνετε παρέα με φίλους που το έχουν ήδη καταφέρει κι έτσι μπορούν να σας βοηθήσουν.

Επίσης αν έχετε κάποιον φίλο που έχει ένα κοινό στόχο με εσάς, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας επίτευξης του στόχου σας αυξάνονται.

Μην ξεχνάτε ακόμη ένα πράγμα

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι έχετε ήδη αποτύχει αν δεν θέσατε στόχους την Πρωτοχρονιά, η επιστήμη διαφωνεί, καθώς εσείς ορίζετε την αρχή. Μπορείτε, δηλαδή, να κάνετε μία νέα αρχή την ερχόμενη Δευτέρα, τον ερχόμενο μήνα ή ακόμη και στα γενέθλιά σας.

