ΕΕ: Εγκρίθηκε το προσαρμοσμένο εμβόλιο της Moderna κατά της COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε την έγκρισή της στο προσαρμοσμένο εμβόλιο της Moderna (Spikevax XBB.1.5) κατά της COVID-19

«Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της νόσου. Είναι η τρίτη προσαρμογή αυτού του εμβολίου για να ανταποκριθεί σε νέες παραλλαγές της COVID-19», τονίζει η Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) πραγματοποίησε αυστηρή αξιολόγηση του εμβολίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ταχείας αξιολόγησης. Έπειτα απ’ αυτή την αξιολόγηση, η Επιτροπή ενέκρινε το προσαρμοσμένο εμβόλιο με ταχεία διαδικασία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να προετοιμαστούν εγκαίρως για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους το ερχόμενο φθινόπωρο και το χειμώνα.

Today, following @EMA_News‘ positive recommendation, we are authorising the Spikevax XBB.1.5-adapted COVID-19 vaccine.

It is the 3rd adaptation of this vaccine to respond to new variants, authorised for adults, children & infants above 6 months.#UnitedInProtection #HealthUnion

