Νήπιο ακούει για πρώτη φορά μετά από επαναστατική θεραπεία «μόλις 16 λεπτών»

Ενα νήπιο που έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο που συμμετείχε σε πρωτοποριακή δοκιμαστική θεραπεία γονιδίων μπορεί και ακούει για πρώτη φορά στη ζωή του, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη θεραπεία της κώφωσης.

Η Οπάλ Σάντι γεννήθηκε ανήμπορη να ακούσει οτιδήποτε εξαιτίας μιας ακουστικής νευροπάθειας, μιας κατάστασης που εμποδίζει τη μεταφορά των νευρικών ερεθισμάτων από το έσω ους στον εγκέφαλο και προκαλείται από ελαττωματικό γονίδιο.

Ωστόσο, η 18μηνη έλαβε μια θεραπεία που περιείχε το λειτουργικό αντίγραφο του συγκεκριμένου γονιδίου, σε μια ρηξικέλευθη επέμβαση διάρκειας μόλις 16 λεπτών. Εκτοτε η ικανότητα ακοής έχει αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως και το νήπιο είναι σε θέση να ακούσει σχεδόν άψογα.

Οι γονείς της έμειναν «άναυδοι» όταν συνειδητοποίησαν πως το παιδί τους μπορούσε να ακούσει για πρώτη φορά. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ήταν… θεότρελο» λέει η μητέρα Τζο Σάντι.

Εκτός από τη μικρή Οπάλ από το Οφξορντσιρ, για τη δοκιμαστική αυτή θεραπεία έχουν «επιστρατευτεί» και άλλα κωφά παιδιά από τη Βρετανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες – τα οποία θα παρακολουθούνται για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οπως σημείωσε ο καθηγητής Μονοχάρ Μπανς, χειρουργός και επικεφαλής της δοκιμαστικής θεραπείας, τα αρχικά αποτελέσματα ήταν «καλύτερα από ό,τι ελπίζαμε ή αναμέναμε».

The adorable moment deaf toddler Opal Sandy hears for the first time following a world first gene therapy trial.

Opal’s parents Jo and James say the moment was ‘mind blowing.’ pic.twitter.com/S1h5kJEVuz

— The Mirror (@DailyMirror) May 9, 2024