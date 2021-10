Όλα τα ρολόγια της δημοπρασίας Only Watch 2021

54 ωρολογοποιίες και ανεξάρτητοι δημιουργοί συμμετέχουν στην 9η δημοπρασία Only Watch, τα έσοδα της οποίας πηγαίνουν στην έρευνα για την αντιμετώπιση της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne. Η δημοπρασία, μία πρωτοβουλία του Luc Pettavino, προέδρου της Association Monégasque Contre les Myopathies, τελεί υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Φέτος θα λάβει χώρα στις 6 Νοεμβρίου στη Γενεύη από τον οίκο Christie’s. 53 είναι τα ρολόγια που θα βγουν στο σφυρί, όλα μοναδικά κομμάτια, γεγονός που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των απανταχού συλλεκτών.

Χάρη στη γενναιόδωρη συμβολή των εταιρειών ωρολογοποιίας, των δωρητών, των χορηγών και του διεθνούς Τύπου, έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό. Με αυτά τα χρήματα οι επιστήμονες μπόρεσαν να μελετήσουν σε βάθος τα κύτταρα, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους γύρω από γενετικές ασθένειες όπως η μυϊκή δυστροφία Duchenne, να επισημάνουν και να κατανοήσουν τις δυσλειτουργίες που ευθύνονται για την εμφάνισή τους και να ξεκινήσουν τη μακροχρόνια διαδικασία εξεύρεσης θεραπειών, επινοώντας και εξελίσσοντας πρωτοποριακές τεχνικές. Από την πρώτη δημοπρασία Only Watch, το 2005, μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί μεγάλα βήματα. Οι ερευνητές, τους οποίους στηρίζει η Association Monégasque contre les Myopathies, έχουν φτάσει στο πολλά υποσχόμενο στάδιο προετοιμασίας της πρώτης κλινικής δοκιμής το 2022, ευελπιστώντας να αλλάξουν τις ζωές χιλιάδων νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους.

Αυτές είναι οι ωρολογοποιίες, οι ανεξάρτητοι ωρολογοποιοί αλλά και οι συνεργασίες εταιρειών και δημιουργών που συμμετέχουν στην ONLY WATCH 2021 προσφέροντας τα μοναδικά ρολόγια τους:

Akrivia – Andersen Genève χ Edward Sexton – Armin Strom – Artya χ John Mc Laughlin – Atelier De Chronometrie – Audemars Piguet – Baltic – Bell & Ross – Blancpain – Boucheron – Bovet 1822 – Breguet – Bulgari – Carl F. Bucherer – Chanel – Charles Girardier – Chopard – Cyrus Geneve – Czapek Genève – D. Candaux χ Saturno – De Bethune χ Voutilainen – F. P. Journe χ Francis Ford Coppola – Fabergé – Frederique Constant – Girard-Perregaux χ Bamford Watch Department – H. Moser & Cie – Hermès – Hublot – Jacob & Co – Jaquet Droz – Konstantin Chaykin – Krayon – Laurent Ferrier – Louis Moinet – Louis Vuitton – Ludovic Ballouard – Maurice Lacroix – Mb&F – Montblanc – Moritz Grossmann – Patek Philippe – Perrelet – Rebellion Timepieces – Reservoir – Richard Mille – Romain Gauthier – Speake-Marin – TAG Heuer – Trilobe χ Daniel Buren – Tudor – Ulysse Nardin – Urwerk – Zenith χ Felipe Pantone

Για αρκετές εβδομάδες πριν από τη δημοπρασία τα ρολόγια ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και παρουσιάζονται στο κοινό, στα ΜΜΕ και στους συλλέκτες, ξεκινώντας στις 22 Σεπτεμβρίου από το Monaco Yacht Show στο Μονακό και καταλήγοντας στη Γενεύη στις αρχές Νοεμβρίου:

Μονακό: 22-25 Σεπτεμβρίου – Monaco Yacht Show

Ντουμπάι: 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου – Christie’s

Τόκιο: 8-10 Οκτωβρίου – Christie’s

Σιγκαπούρη: 15-20 Οκτωβρίου – Malmaison by the Hour Glass

Χονγκ Κονγκ: 25-28 Οκτωβρίου – Christie’s

Γενεύη: 4-6 Νοεμβρίου – Four Seasons Hôtel des Bergues

Ας δούμε όμως ποια είναι τα μοναδικά στο είδος τους ρολόγια που θα βγουν στο σφυρί. Όπως θα παρατηρήσετε, σε πολλά από αυτά κυριαρχεί το πορτοκαλί, το επίσημο χρώμα της Only Watch. Σας τα παρουσιάζουμε, όπως πάντα με αλφαβητική σειρά…

AKRIVIA Chronomètre Contemporain II RRCC II





Είναι ένα ανδρικό μοντέλο με ιδιαίτερη εμμονή στην ακρίβεια χρονομέτρησης, το οποίο φέρει πιστοποίηση χρονομέτρου από το Αστεροσκοπείο του Μπενσανσόν στη Γαλλία. Έχει κουρδιστό μηχανισμό και κάσα διαμέτρου 38 mm από πλατίνα.

ANDERSEN GENÈVE X EDWARD SEXTON Quotidiana Only Watch 2021

Με κάσα 40 mm από λευκό χρυσό και ροζ χρυσό 18Κ και αυτόματο ελβετικό μηχανισμό, τo Quotidiana είναι ο καρπός της συνεργασίας της Andersen Genève και του διάσημου λονδρέζου ράφτη Edward Sexton. To περίτεχνο guilloché μοτίβο στο καντράν έχει υφή υφάσματος.

ARMIN STROM Gravity Equal Force Only Watch 2021

Το Gravity Equal Force είναι το πρώτο αυτόματο ρολόι στον κόσμο με μετάδοση σταθερής ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι προμηθεύει το μπαλανσιέ με σταθερή ποσότητα ενέργειας, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια στο ρολόι. Έχει ατσάλινη κάσα 41 mm και αυτόματο ελβετικό μηχανισμό. Ο εσωτερικός μικρόκοσμος του manufacture Caliber ASB19 αποκαλύπτεται κάτω από το παράκεντρο καντράν από διαφανές γκρι ζαφείρι. Το βλέμμα τραβούν οι τρεις πορτοκαλί γέφυρες και οι πορτοκαλί δείκτες, σε τέλεια αντίθεση με τη μαύρη guilloché επιφάνεια της βασικής πλάκας, η οποία είναι χειροποίητη, έργο του φημισμένου ωρολογοποιού Kari Voutilainen.

ARTYA Son of Sound Guitar John Mc Laughlin Unique Edition

Ένα πραγματικό έργο τέχνης για τον καρπό σε σχήμα κιθάρας. Είναι εξολοκλήρου χειροποίητο και έχει γίνει σε συνεργασία με τον θρυλικό κιθαρίστα John McLaughlin. Έχει κάσα διαστάσεων 37 x 49 mm από ατσάλι και κίτρινο χρυσό DLC και αυτόματο μηχανισμό χρονογράφου με ημερομηνία.

ATELIER DE CHRONOMÉTRIE AdC21 Only Watch

Έχει κάσα διαμέτρου 37 mm από ροζ χρυσό 18K. Η θερμή χροιά του ευγενούς μετάλλου που επελέγη για το ρολόι αυτό συμβολίζει την ανθρώπινη ζεστασιά και τη φιλανθρωπία πίσω από τη δημοπρασία Only Watch.

AUDEMARS PIGUET Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Only Watch

Είναι το τελευταίο και μοναδικό στο είδος του μοντέλο 15202 με τον Calibre 2121, τον λεπτότερο αυτόματο μηχανισμό με κεντρικό ρότορα και ημερομηνία στον κόσμο (το είχαμε πρωτοδεί στο Royal Oak του 1972). Τόσο το μοντέλο 15202 όσο και ο Calibre 2121 αποσύρονται στο τέλος του 2021. Έχει διάμετρο 39 mm και η κάσα και το μπρασελέ του είναι –για πρώτη φορά από την Audemars Piguet– ένας συνδυασμός από τιτάνιο και Bulk Metallic Glass, ένα κράμα βασισμένο στο παλλάδιο.

BALTIC Pulsometer Chronograph Monopusher 1/1

Κουρδιστός χρονογράφος με ένα μπουτόν που περιέχει έναν παλιό μηχανισμό Venus 150 της δεκαετίας του 1940. Διαθέτει σφυγμομετρική κλίμακα και η ατσάλινη κάσα του έχει διάμετρο 36 mm.

BELL & ROSS BR 01 Cyber Skull Only Watch 2021

Πρόκειται για μία και μοναδική εκδοχή του μοντέλου BR 01 Cyber Skull με κάσα διαστάσεων 43 x 45 mm, κατασκευασμένη εξολοκλήρου από διαφανές κρύσταλλο ζαφειριού. Ο κουρδιστός μηχανισμός του βρίσκεται κρυμμένος κάτω από μία νεκροκεφαλή πορτοκαλί χρώματος.

BLANCPAIN Tribute to Fifty Fathoms No Rad for Only Watch

Μία μοναδική στο είδος της εκδοχή του ιστορικού μοντέλου Tribute to Fifty Fathoms No Rad, από τη δεκαετία του 1960. Έχει ατσάλινη κάσα 40,3 mm, αυτόματο μηχανισμό και στο καντράν του εμφανίζεται η χαρακτηριστική ένδειξη “No radiations”, που σημαίνει ότι το φωσφορίζον υλικό στους δείκτες και στις ενδείξεις δεν περιέχει ράδιο και δεν είναι ραδιενεργό.

BOUCHERON Ajourée Masy le Caméléon

Ένα ρολόι-κόσμημα με διαμάντια και έναν χαριτωμένο χαμαιλέοντα από γυαλισμένο λευκό χρυσό στολισμένο με πολύχρωμα ζαφείρια, τσαβορίτες και ένα ρουμπίνι. Έχει quartz μηχανισμό και κάσα 38 mm από λευκό χρυσό 18Κ.

BOVET 1822 Miss Audrey Sweet Fairy Only Watch

Συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της ζωγραφικής σε μινιατούρα με ένα καντράν από …καθαρή ζάχαρη, ένα νέο υλικό και μία νέα τεχνική επεξεργασίας που αποτελούν πατέντα της εταιρείας. Η μινιατούρα της νεραϊδούλας όπως και το κάτω μέρος του καντράν από ζάχαρη, φέρουν ενσωματωμένη φωτοβόλο επίστρωση Super-LumiNova.

Το ρολόι μπορεί να μεταμορφωθεί από ρολόι χειρός σε πανταντίφ ή σε επιτραπέζιο ρολόι χωρίς καν τη χρήση ειδικού εργαλείου. Έχει ατσάλινη κάσα 36 mm στολισμένη με διαμάντια και αυτόματο ελβετικό μηχανισμό.

BREGUET Type XX Only Watch 2021

Μία μοναδική έκδοση του χρονογράφου αεροπορίας Type XX δωρίζει φέτος ο οίκος Breguet στην Only Watch. Έχει ατσάλινη κάσα διαμέτρου 38,30 mm, καφέ καντράν και λουράκι, και κουρδιστό μηχανισμό χρονογράφου με λειτουργία flyback.

BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum for Only Watch

Το λεπτότερο ρολόι με διηνεκές ημερολόγιο στον κόσμο (πάχους 5,8 mm) και το έβδομο κατά σειρά ρεκόρ λεπτότητας από τον οίκο Bvlgari κυκλοφόρησε το 2021 σε δύο εκδόσεις: από τιτάνιο και πλατίνα. Τώρα παρουσιάζεται και μία και μοναδική έκδοσή του ειδικά για την Only Watch. Είναι από ταντάλιο, ένα μέταλλο σπάνιο, διπλάσιο σε βάρος από το ατσάλι, εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση και απολύτως βιοσυμβατό, το οποίο χρησιμοποιείται στην ιατρική μηχανική, στην πυρηνική και στην ηλεκτρονική βιομηχανία.

CANDEAUX DC7 Genesis Pièce Unique by Candaux & Saturno

Ένα tourbillon με φαντασμαγορικό καντράν είναι η πρόταση της εταιρείας Candeaux για τη δημοπρασία Only Watch 2021. Έχει κουρδιστό μηχανισμό, κάσα 44 mm από τιτάνιο και το χειροποίητο καντράν του είναι ένα έργο σύγχρονης τέχνης που φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Mikki Saturno.

CARL F. BUCHERER Heritage BiCompax Annual Only Watch Edition

Ένας αυτόματος χρονογράφος με bi-compax διάταξη των μετρητών στο καντράν, ο οποίος διαθέτει και ετήσιο ημερολόγιο με ενδείξεις ημέρας, ημερομηνίας και μήνα. Η διαμέτρου 41 mm κάσα του είναι από λευκό χρυσό 18Κ.

CHANEL J12 Paradoxe Only 2

Ένα μοναδικό ντουέτο ρολογιών σε ένα παράδοξο χρωματικό παιχνίδι ανάμεσα στο μαύρο και στο λευκό ετοίμασε ο οίκος Chanel για την Only Watch 2021. Είναι δύο εκδοχές του κεραμικού J12 Paradoxe, σε διάμετρο 38 mm, εφοδιασμένες με τον αυτόματο manufacture Caliber 12.1, o οποίος φέρει πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC.

CHARLES GIRARDIER «1809 Tribute to Jackson Pollock – Only Watch»

Με κάσα σε διάμετρο 41 mm από ροζ χρυσό και ένα χειροποίητο καντράν εμπνευσμένο από τα έργα του Jackson Pollock επάνω στο οποίο φιγουράρει ένα διπλό μηχανικό «μπαλέτο» με ιπτάμενο tourbillon στο 6 και την πατενταρισμένη «μυστηριώδη υπογραφή» με το περιστρεφόμενο μονόγραμμα του Charles Girardier στο 12.

CHOPARD Alpine Eagle XL Chrono Only Watch

Ο σπορ χρονογράφος που εντάχθηκε πρόσφατα στη συλλογή της Chopard, σε μία και μοναδική εκδοχή με καντράν από γρανίτη, προερχόμενο από την περιοχή Graubünden της Ελβετίας, ο οποίος ξεχωρίζει για τα γαλάζια και πράσινα «νερά» μέσα στο πέτρωμα, που θυμίζουν τα χρώματα των Άλπεων όπως φαίνονται από ψηλά. Η 44 mm κάσα είναι από Lucent Steel A223 και φιλοξενεί έναν αυτόματο μηχανισμό χρονογράφου flyback με τρεις πατέντες και πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC.

CYRUS Klepcys Dice Only Watch

Πέρα από την συναρπαστική skeleton αισθητική του, πρόκειται για έναν άνευ προηγουμένου αυτόματο χρονογράφο με ένα μπουτόν. Η 42 mm κάσα του από τιτάνιο περικλείει δύο ανεξάρτητους μηχανισμούς χρονογράφου σε δύο άξονες, ο πρώτος στο υποκαντράν μικρών δευτερολέπτων και ο δεύτερος στον μετρητή 30 λεπτών του διπλού χρονογράφου. Οι δύο χρονογράφοι ενεργοποιούνται από δύο τροχούς τύπου στήλης (column wheels) που είναι ορατοί στην πρόσοψη του ρολογιού, οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν του μοχλούς που κινούν τους τροχούς των δευτερολέπτων και των 30 λεπτών. Η σύνθετη αυτή δομή διπλού χρονογράφου φέρει την υπογραφή του κορυφαίου ωρολογοποιού JF Mojon.

CZAPEK Antarctique Rattrapante “Sunrise”





Στα έντονα χρώματα της Only Watch 2021, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο, είναι ενδεδυμένος αυτός ο ατσάλινος rattrapante χρονογράφος με διάμετρο κάσας 42,5 mm. Η ιδιαίτερη δομή του μηχανισμού είναι προϊόν της μακροχρόνιας συνεργασίας της Czapek με την Chronode. Για πρώτη φορά το σύνολο των έκκεντρων, μοχλών και τροχών του μηχανισμού rattrapante έχει τοποθετηθεί στην πλευρά του καντράν και τίθεται σε κοινή θέα. Το Antarctique Rattrapante “Sunrise” σηματοδοτεί μία νέα αυγή για τη μάρκα και ευελπιστεί σε μία νέα αυγή στην έρευνα κατά της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne.

DE BETHUNE X VOUTILAINEN Kind of Magic for Only Watch 2021

Όταν δύο μετρ της τέχνης της ωρολογοποιίας συναντώνται, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι συναρπαστικό. Ο Denis Flageollet της De Bethune και o Kari Voutilainen εμπνεύστηκαν ένα ρολόι δύο όψεων, που δείχνει την ίδια ώρα και στις δύο πλευρές του αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο απεικόνισης.

Tο ρολόι είναι από τιτάνιο με διάμετρο 43,3 mm, έχει σύγχρονο design και προσφέρει μία νέα ανάγνωση της ώρας, επικεντρωμένη γύρω από το μπαλανσιέ ενώ τα λεπτά εμφανίζονται με ειδικό δείκτη στην περιφέρεια του ρολογιού. Στην άλλη όψη υπάρχει ένα καντράν με deadbeat δευτερόλεπτα και μία πρωτότυπη ένδειξη της ώρας και των λεπτών.

FABERGÉ Dalliance “Choose Hope” for Only Watch

Με έμπνευση από τα φημισμένα Αυτοκρατορικά αυγά Fabergé, το μοναδικό αυτό στο είδος του ρολόι έχει διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που απεικονίζει την ώρα. Στο κέντρο υπάρχει ένας χρυσός δίσκος με ρουμπίνια ενώ οι δείκτες του ρολογιού έχουν το σχήμα του ήλιου και της Σελήνης και περιστρέφονται πάνω σε μία πλάκα από λευκό φίλντισι. Ο μηχανισμός του είναι κουρδιστός και η κάσα του από ροζ χρυσό έχει διάμετρο 36 mm.

F. P. JOURNE X FRANCIS FORD COPPOLA for Only Watch 2021

20 χρόνια μετά το πρώτο αυτόματο Octa Calibre 1300, το ρολόι που φτιάχθηκε για τη δημοπρασία Only Watch 2021 έχει μία μεγάλη έκπληξη: ένα αυτόματο χέρι, εμπνευσμένο από το μηχανικό χέρι που είχε κατασκευάσει ο πατέρας της σύγχρονης χειρουργικής, Ambroise Paré (1509-1590), δεσπόζει στην πρόσοψη και εκτελεί χρέη ωροδείκτη. Τα λεπτά βρίσκονται σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο και διαβάζονται στο 12 ενώ τα κινητά δάκτυλα του χεριού εμφανίζονται και εξαφανίζονται ακαριαία δείχνοντας την ανάλογη ώρα! Δείτε πώς…

Η ιδέα ήταν του Francis Ford Coppola και γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο σπίτι του διάσημου σκηνοθέτη στην Κοιλάδα Νάπα το 2012, στο οποίο ήταν προσκεκλημένος ο François Paul Journe. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει να υλοποιηθεί φέτος. Η διαμέτρου 42 mm κάσα του ρολογιού είναι από ταντάλιο και ο μηχανισμός είναι αυτόματος.

FREDERIQUE CONSTANT Highlife Monolithic Manufacture Only Watch 2021

Μία μοναδική έκδοση του πρωτοποριακού Highlife Monolithic Manufacture ειδικά για την Only Watch. Έχει κάσα 41 mm από ροζ χρυσό 18K και το επαναστατικό σύστημα διαφυγής του Calibre FC-810 χτυπά με συχνότητα 40 Hz και είναι ορατό στο κάτω μέρος του καντράν.

GIRARD-PERREGAUX Casquette Only Watch Edition

H παραδοσιακή ελβετική Manufacture που γιορτάζει φέτος τα 230ά της γενέθλια δημιούργησε ένα εντελώς απροσδόκητο ρολόι, εμπνευσμένο από ένα αντίστοιχο της δεκαετίας του 1970. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της με το Bamford Watch Department, μία εταιρεία που εξειδικεύεται στην εξατομίκευση ρολογιών, έχει quartz μηχανισμό με χρονογράφο, ημερομηνία και δεύτερη ώρα και η παραλληλόγραμμη κάσα του είναι από ανθρακόνημα και τιτάνιο (διαστάσεις 42,4 x 33,6 mm).

HERMÈS H08 Only Watch

Δύο εκδοχές του ίδιου ρολογιού μέσα σε μία κασετίνα προσφέρει ο οίκος Hermès για τους σκοπούς της δημοπρασίας Only Watch 2021. Πρόκειται για το μοντέλο H08, το οποίο ξεχωρίζει για το φρέσκο, σύγχρονο design του και τις ωραίες λεπτομέρειές του. Σπορ και ταυτόχρονα σοφιστικέ, στεγάζεται σε μία τετραγωνισμένη κάσα σχήματος cushion με ωραίες καμπύλες και διαστάσεις 39 x 39 mm από τιτάνιο με επίστρωση PVD. Στο εσωτερικό βρίσκεται ένας αυτόματος μηχανισμός με ημερομηνία.

H. MOSER & CIE. Streamliner Cylindrical Tourbillon Only Watch

Η τέταρτη κατά σειρά συμμετοχή της ανεξάρτητης εταιρείας H. Moser & Cie. στην Only Watch είναι ένα μοναδικό ρολόι που περικλείει αρκετούς από τους σχεδιαστικούς κώδικες της μάρκας από το Schaffhausen. Πρόκειται για το Streamliner Cylindrical Tourbillon Only Watch με καντράν από Vantablack®, μία εξαιρετικά μαύρη επίστρωση που θεωρείται το σκουρότερο υλικό που έχει κατασκευάσει ποτέ ο άνθρωπος. Επάνω σ’ αυτό το δραματικό φόντο προβάλλει ο τρισδιάστατος αυτόματος μηχανισμός, με το κυλινδρικό ελατήριο. Η χαρακτηριστική κάσα των Streamliner έχει διάμετρο 40 mm και είναι από ατσάλι, το ίδιο και το ενσωματωμένο μπρασελέ.

HUBLOT Big Bang Tourbillon Orange Sapphire Only Watch

Όλα στο φως, χάρη στη διάφανη κάσα διαμέτρου 45 mm φτιαγμένη από κρύσταλλο ζαφειριού και την επίσης διάφανη βιδωτή στεφάνη σε πορτοκαλί, το χρώμα της Only Watch. Από κρύσταλλο ζαφειριού είναι και το καντράν, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του νέου αυτόματου manufacture μηχανισμού με tourbillon, του MHUB6035. Το πορτοκαλί χρώμα υπάρχει σε όλες τις λεπτομέρειες: στη Superluminova του ωροδείκτη και του λεπτοδείκτη, στους αριθμούς και στις ενδείξεις των ωρών. Στην πλάτη από κρύσταλλο ζαφειριού είναι χαραγμένες οι λέξεις «Pièce Unique» και το λογότυπο Only Watch. Το ρολόι συνοδεύεται από δύο ανάγλυφα ριγέ λουράκια από καουτσούκ τα οποία αλλάζουν εύκολα χάρη στο σύστημα One Click: το ένα είναι διαφανές και το δεύτερο πορτοκαλί.

JACOB & CO. Epic X Chrono Orange

Αυτή η μοναδική εκδοχή του μοντέλου Epic X Chrono Black Titanium έχει πορτοκαλί λεπτομέρειες, το επίσημο χρώμα της δημοπρασίας Only Watch 2021. Η Jacob & Co. επέλεξε ειδικά ένα φωτεινό πορτοκαλί που συναντούμε στην ανατολή του ήλιου, σαν μία υπενθύμιση ότι τα καλύτερα έρχονται για όλους, μετά από τουλάχιστον έναν χρόνο στο σκοτάδι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ρολόι έχει κάσα διαμέτρου 47 mm και πάχους 14 mm από τιτάνιο με μαύρη επεξεργασία DLC και είναι ένας αυτόματος χρονογράφος Bi-Compax, δηλαδή με δύο βοηθητικά υποκαντράν: το αριστερό φιλοξενεί τα τρέχοντα δευτερόλεπτα και το δεξιό τον μετρητή 30 λεπτών του χρονογράφου.

JAQUET DROZ Grande Seconde Skelet-One Tourbillon “Only Watch”

Για ένατη φορά η Jaquet Droz δωρίζει μία μοναδική στο είδος της δημιουργία στη δημοπρασία Only Watch. Είναι ένα αυτόματο ρολόι σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, το οποίο διαθέτει ιπτάμενο tourbillon και ένα φαντασμαγορικό καντράν-πραγματικό έργο τέχνης από σμάλτο τεχνικής a plique-à-jour. Η κάσα του έχει διάμετρο 41 mm και είναι από κόκκινο χρυσό.

KONSTANTIN CHAYKIN Martian Tourbillon Only Watch 2021

O Joker από τον Άρη. Αυτό είναι το πρώτο ρολόι του Ρώσου ωρολογοποιού Konstantin Chaykin που διαθέτει tourbillon presents the Martian και επιπλέον είναι το πρώτο Αρειανό(!) tourbillon, το οποίο εκτελεί μία περιστροφή κάθε 61,65 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί δηλαδή ένα λεπτό στον πλανήτη Άρη, μειώνοντας την επίδραση της βαρύτητας του κόκκινου πλανήτη στο ρολόι. Κρύβει έναν κουρδιστό μηχανισμό, φτιαγμένο από το μηδέν, ένα skeleton καντράν που απεικονίζει τον Αρειανό Joker και διαθέτει αρειανό ημερολόγιο (παγκόσμια πρωτοτυπία) με σύμβολα που επινόησε ο Chaykin ειδικά για το ρολόι αυτό. Η διαμέτρου 40 mm κάσα του είναι από ατσάλι.

KRAYON Anywhere Only Watch 2021 Edition

Μία πρωτότυπη complication σε ένα ρολόι που θα εκτιμήσουν οι συλλέκτες και οι λάτρεις της τέχνης. Το Anywhere Only Watch 2021 Edition δείχνει την ώρα ανατολής και δύσης του ηλίου στην ακριβή τοποθεσία που έχει επιλέξει ο κάτοχός του, οπουδήποτε στον κόσμο. Και επειδή είναι ένα μοναδικό κομμάτι, στο εσωτερικό του φιλοξενεί τον πρωτότυπο μηχανισμό που οδήγησε στην ανάπτυξη αυτής της λειτουργίας. Όσο για το καντράν είναι μία ντελικάτη ζωγραφική μινιατούρα, μία σύγχρονη εκδοχή του πίνακα του Κλοντ Μοντέ Εντύπωση: Ανατέλλων Ήλιος. Η κάσα σε διάμετρο 39 mm είναι ατσάλινη και ο μηχανισμός κουρδίζει στο χέρι.

LAURENT FERRIER Classic Origin Hope

Αυτή είναι η έκτη συμμετοχή του ωρολογοποιού Laurent Ferrier στη δημοπρασία Only Watch και το θέμα αυτής της μοναδικής δημιουργίας είναι η ελπίδα. Η κάσα του είναι ατσάλινη, έχει διάμετρο 40 mm και φιλοξενεί έναν μηχανισμό με τρεις δείκτες, ο οποίος κουρδίζει στο χέρι και είναι ο πιο καινούριος στη συλλογή της Laurent Ferrier.

LOUIS MOINET Memoris Spirit «Only Watch»

Ένας συναρπαστικός χρονογράφος είναι η τρίτη κατά σειρά συμμετοχή του Louis Moinet στη δημοπρασία Only Watch, Έχει κάσα 40 mm από τιτάνιο, αυτόματο μηχανισμό και ένα εκπληκτικής αρχιτεκτονικής skeleton καντράν που αποκαλύπτει τον μηχανικό μικρόκοσμο του ρολογιού. Συναρμολογημένος στο χέρι με τον παραδοσιακό Ελβετικό τρόπο, το Memoris Spirit “Only Watch” ξεχωρίζει τόσο για τις τεχνικές του λεπτομέρειες όσο και για τα πρωτότυπα χρώματα και το έξοχο φινίρισμά του.

LOUIS VUITTON Tambour Curve GMT Flying Tourbillon Only Watch 2021

Είναι η έκτη φορά που ο οίκος Louis Vuitton δημιουργεί ένα μοναδικό ρολόι για τη συγκέντρωση χρημάτων ενάντια στη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne. Είναι ένα αυτόματο μοντέλο Tambour με ιπτάμενο tourbillon και δεύτερη ώρα, σε μοντέρνο, γραφιστικό design στους τόνους του φωτεινού και του θερμού πορτοκαλί. Η κάσα του είναι από ροζ χρυσό και τιτάνιο και έχει διάμετρο 46 mm.

LUDOVIC BALLOUARD Half Time Vinyl “Vinyl 33 Tours” Unique Piece for Only Watch 2021

Η φιλοσοφία του Ludovic Ballouard είναι να ζει κανείς το παρόν και τα ρολόγια του δηλώνουν ακριβώς αυτό, δείχνοντας μόνο την τρέχουσα ώρα αλλά με έναν πρωτότυπο τρόπο απεικόνισης. Στον πατενταρισμένο μηχανισμό jumping hour Half Time οι αριθμοί των ωρών κόβονται από δύο δίσκους που περιστρέφονται αντίστροφα και ευθυγραμμίζονται μόνο στο 12, δείχνοντας την τρέχουσα ώρα. Όπως θα δείτε το ρολόι δεν έχει καθόλου δείκτες ενώ τα λεπτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος του καντράν με δείκτη άμεσης επαναφοράς (retrograde). O μηχανισμός κουρδίζει στο χέρι και φιλοξενείται σε μία κάσα 41 mm από πλατίνα.

MAURICE LACROIX Aikon Master Grande Date Only Watch 2021

Ένα αυτόματο ρολόι γεννημένο για αγώνες ταχύτητας προσφέρει στη φετινή δημοπρασία Only watch η Maurice Lacroix (σε συνεργασία με την ομάδα της Formula E Mahindra Racing). Έχει εύρωστη κάσα διαμέτρου 47 mm από ανθρακονήματα (που προέρχονται από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο της Mahindra Racing) και ατσάλι με επεξεργασία μαύρου DLC (Diamond Like Carbon). Κυρίαρχο χρώμα βεβαίως και εδώ το πορτοκαλί.

MB&F HM10 Panda Only Watch Unique Piece

Το στρογγυλεμένο, συμπαγές σώμα του μοντέλου HM10 ήταν ιδανικό για να αποκτήσει το σχήμα ενός πάντα. Το πάνω μέρος είναι ατσάλινο και καλυμμένο από μαύρη και λευκή λάκα, προσομοιάζοντας το συμπαθές ζωάκι. Η υπόλοιπη κάσα του μοναδικού αυτού ρολογιού είναι από τιτάνιο. Δύο μαύρα αυτάκια από τιτάνιο έχουν τοποθετηθεί επάνω στον θόλο από κρύσταλλο ζαφειριού ενώ δεν λείπει και η ουρά του πάντα, η οποία είναι από κεραμικό. Δύο μαύροι θόλοι από αλουμίνιο είναι τα «μάτια» του πάντα και φιλοξενούν τις ώρες και τα λεπτά και βέβαια τα εύκαμπτα «πόδια» του τυλίγονται με ασφάλεια γύρω από τον καρπό συγκρατώντας το λουράκι.

MONTBLANC Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Only Watch’21 Unique Piece

Με κάσα διαμέτρου 43 mm από κίτρινο χρυσό 18Κ σε σχήμα βότσαλου, αυτός ο χρονογράφος με ένα μπουτόν προσφέρει και δεύτερη χρονική ζώνη και κρύβει μέσα του έναν αυτόματο μηχανισμό με guilloché ρότορα από κίτρινο χρυσό 18Κ. Το ρολόι φέρει χαραγμένη στην πλάτη του την επιγραφή «Only Watch Unique Piece» αλλά υπάρχει η δυνατότητα να χαραχθεί και επιπλέον μήνυμα, π.χ. το όνομα του ιδιοκτήτη του, κάνοντάς το πραγματικά συλλεκτικό. Και επειδή είναι αφιερωμένο στη δημοπρασία Only Watch, η Montblanc έχει προσθέσει κάποιες λεπτομέρειες σε πορτοκαλί χρώμα, όπως ο skeleton δείκτης της δεύτερης ώρας, ο σταθερός διπλός δείκτης των περιστρεφόμενων μετρητών του χρονογράφου και η ημερομηνία.

MORITZ GROSSMANN Only Watch

Η ανεξάρτητη ωρολογοποιία με έδρα την γερμανική πόλη Glashütte προσφέρει ένα κομμάτι ιστορίας στην ένατη δημοπρασία Only watch. Πρόκειται για ένα κλασικό ρολόι με μικρά δευτερόλεπτα, ατσάλινη κάσα διαμέτρου 41 mm, το οποίο κρύβει μέσα του έναν αξιόλογο κουρδιστό μηχανισμό.

PATEK PHILIPPE Ref. 27001M Complicated Desk Clock

To πολύπλοκο αυτό επιτραπέζιο ρολόι είναι εμπνευσμένο από ένα επιτραπέζιο ρολόι που παρέδωσε η Patek Philippe στον Τζέιμς Γουόρντ Πάκαρντ το 1923. Το πρωτότυπο διασώζεται σήμερα στο Μουσείο της Patek Philippe στη Γενεύη. Το μοναδικό αυτό κομμάτι φέρει έναν ολοκαίνουριο κουρδιστό μηχανισμό, τον caliber 86-135 PEND IRM Q SE και διαθέτει διηνεκές ημερολόγιο, φάσεις Σελήνης, ένδειξη εβδομάδας του έτους καθώς και ένδειξη power reserve 31 ημερών. Ρυθμίζεται με ακρίβεια -1/+1 δευτερόλεπτο την ημέρα και στεγάζεται σε ένα κιβώτιο από ατόφιο ασήμι με επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία και ένθετα από αμερικανική καρυδιά.

PERRELET Turbine “Hope” Edition Only Watch

H ελβετική Perrelet συμμετέχει στη φετινή δημοπρασία Only Watch με μία μοναδική εκδοχή του εμβληματικού της μοντέλου Turbine. Ο ρότορας του αυτόματου μηχανισμού του έχει τη μορφή τουρμπίνας αεροσκάφους και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ρολογιού. Καθώς περιστρέφεται αφήνει να διαφανεί από πίσω η πλάκα του καντράν, η οποία έχει ως θέμα την Ελπίδα, προφανώς την ελπίδα ότι θα βρεθεί η θεραπεία για την μυϊκή δυστροφία Duchene που είναι και ο στόχος της δημοπρασίας. Το ρολόι έχει κάσα 44 mm από μαύρο PVD και ο μηχανισμός του φέρει πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC.

REBELLION RE1 2.0 Chronograph

Ένας αρρενωπός, μοντέρνος χρονογράφος από τιτάνιο DLC, με κάσα tonneau διαστάσεων 46 x56,7 mm και χαρακτηριστικό διάτρητο καντράν σε μοτίβο κερήθρας, κρύβει στο εσωτερικό του έναν αυτόματο ελβετικό μηχανισμό και το design του παραπέμπει στον κόσμο του αυτοκινήτου και των αγώνων ταχύτητας.

RESERVOIR Kanister Palladium

Το ρολόι αυτό είναι εμπνευσμένο από το ταχύμετρο της εμβληματικής Porsche 356-Speedster και το πνεύμα ελευθερίας που επικρατούσε τη δεκαετία του 1950. Προσφέρει μία νέα άποψη της υψηλής ωρολογοποιίας και διαθέτει έναν αποκλειστικό αυτόματο πατενταρισμένο μηχανισμό με jumping hour, retrograde λεπτά and power reserve. Το καντράν του είναι ζωγραφισμένο στο χέρι και η διαμέτρου 41,5 mm κάσα του είναι από παλλάδιο, ένα σπάνιο ευγενές μέταλλο με γκρι ασημί χρώμα.

RICHARD MILLE RM 67-02 Charles Leclerc Prototype

Η επιθυμία για τη δημιουργία ενός ρολογιού που θα είναι αρκούντως ελαφρύ για τον καρπό του Μονεγάσκου οδηγού αγώνων Σαρλ Λεκλέρ οδήγησε στο μοντέλο RM 67-02. H σχήματος tonneau κάσα από Quartz TPT® σε διαστάσεις 47,25 x 38,7 mm, φιλοξενεί τον υπέρλεπτο αυτόματο μηχανισμό CRMA7 με ρότορα από Carbon TPT® και λευκό χρυσό και βασική πλάκα από τιτάνιο βαθμού 5 με επίστρωση DLC.

ROMAIN GAUTHIER for Only Watch

Ένα μοναδικό ρολόι που κρύβει μέσα του έναν ολοκαίνουριο μηχανισμό, κατασκεασμένο in-house από την ωρολογοποιία Romain Gauthier. Την μονοχρωμία του γκρι διακόπτουν οι έντονες χρωματικές πινελιές στο καντράν σε κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο.

SPEAKE-MARIN One&Two Dual Time Only Watch The Sun

Σε έντονο πορτοκαλί, το χρώμα της Only Watch, το πολύ ιδιαίτερο αυτό μοντέλο φιλοξενείται σε μία κάσα διαμέτρου 43 mm από τιτάνιο με μαύρη επίστρωση DLC. Ο αυτόματος μηχανισμός του διαθέτει retrograde ημερομηνία και δεύτερη ώρα.

TAG HEUER Monaco Carbon Only Watch

Η μοναδική αυτή εκδοχή του εμβληματικού Monaco έχει avant garde σχεδίαση που αποδεικνύει πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό το ρολόι εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα από τότε που πρωτοδημιουργήθηκε. Έχει γίνει εκτεταμένη χρήση άνθρακα στην κάσα, στο skeleton καντράν ακόμη και στο ελατήριο του μηχανισμού Heuer 02, ο οποίος έχει χειροποίητο φινίρισμα με δέκα διαφορετικές τεχνικές και διαθέτει ρότορα στο σχήμα της ασπίδας της TAG Heuer.

TRILOBE La Réciproque by Daniel Buren for Only Watch

Ένα μοναδικό επιτραπέζιο ρολόι-έργο τέχνης που προέκυψε από τη συνεργασία της Trilobe με τον παγκοσμίου φήμης γλύπτη Daniel Buren. Με διαστάσεις 300×300 mm, είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και στην πίσω όψη του βρίσκεται ο κατακόκκινος μηχανισμός του, όπως τον εμπνεύστηκε ο διάσημος καλλιτέχνης.

TUDOR Black Bay GMT One for Only Watch 2021

Αυτή είναι μία εντελώς πρωτότυπη εκτέλεση του Black Bay GMT με εντυπωσιακό φινίρισμα στην κάσα και στο μπρασελέ, το οποίο επιτυγχάνεται με μία μυστική τεχνική παλαίωσης του ανοξείδωτου ατσαλιού. Στο εσωτερικό κρύβεται ο αυτόματος MT5652 Manufacture Calibre, ο οποίος δείχνει την ώρα ταυτόχρονα σε τρεις χρονικές ζώνες. Το Black Bay GMT One διαθέτει την πιστοποίηση Master Chronometer του Ελβετικού Ινστιτούτου Μετρολογίας METAS, αφού πληροί τα άκρως απαιτητικά κριτήριά του: ελβετική κατασκευή, ακρίβεια 0+5 δευτερόλεπτα την ημέρα, αντίσταση σε μαγνητικά πεδία έως 15.000 gauss, συγκεκριμένη υδατοστεγανότητα και ενεργειακή αυτονομία. Η κάσα του έχει διάμετρο 41 mm και είναι στεγανή μέχρι 200 μέτρα.

ULYSSE NARDIN UFO for Only Watch

Ένα επιτραπέζιο ρολόι-έργο τέχνης με εξωγήινο design, avant garde αρχιτεκτονική, ένα παιχνίδι που λέει και την ώρα. Αυτό είναι το UFO που δημιούργησε φέτος η Ulysse Nardin (τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν 75 συλλεκτικά κομμάτια σε μπλε χρώμα και εξαντλήθηκαν αμέσως) και ειδικά για την δημοπρασία Only Watch το παρουσιάζει σε πορτοκαλί χρώμα. Η σφαιρική βάση του είναι από αλουμίνιο και συγκρατεί έναν θόλο από φυσητό γυαλί, ο οποίος ασφαλίζει με ένα σύστημα μπαγιονέτ και φιλοξενεί τον περίπλοκο κουρδιστό μηχανισμό με τις πολλαπλές χρονικές ζώνες.

URWERK UR-102 «Gaïa»

Ένα εμβληματικό μοντέλο που κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό στην καρδιά του οίκου και που σηματοδοτούσε τη γέννηση της Urwerk τη δεκαετία του 1990. Κάτι σαν τον θεμέλιο λίθο της εταιρείας. Το UR-102 είναι ένα ρολόι απόλυτα μινιμαλιστικό, με μόνη ένδειξη του χρόνου την ώρα η οποία περιφέρεται σε ένα ημικυκλικό παράθυρο, στο πάνω μέρος του κατά τα άλλα κλειστού καντράν. Το συγκεκριμένο είναι ένα μοναδικό ρολόι με κάσα 38 mm από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο χρώμα της ασφάλτου και πλάτη από πλατίνα και μπλε λάκα που προσομοιάζει τον νυχτερινό ουρανό.

ZENITH X FELIPE PANTONE Defy Double Tourbillon Felipe Pantone

Το μοναδικό αυτό Defy φιλοξενείται σε μία διάφανη κάσα διαμέτρου 46 mm από κρύσταλλο ζαφειριού και φιλοξενεί έναν μηχανισμό El Primero 9020. Το ρολόι διαθέτει δύο tourbillons και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον διάσημο καλλιτέχνη Felipe Pantone, εξού και οι πολύχρωμες λεπτομέρειές του στο skeleton καντράν του.

Η δημοπρασία ONLY WATCH 2021 θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Christie’s στις 6 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Γενεύης), στο ξενοδοχείο Four Seasons Hôtel des Bergues. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.