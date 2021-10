The Pink Dial Project: Η ωρολογοποιία στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού

O Οκτώβριος μήνας είναι ροζ. Γιατί το ροζ είναι το χρώμα που συμβολίζει τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού και ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας που ασχολούμαστε με τη σοβαρή αυτή νόσο και κυρίως με την πρόληψή της. Στις 25 του μηνός θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φιλανθρωπική δημοπρασία The Pink Dial Project στην οποία συμμετέχουν πολλές ωρολογοποιίες, προσφέροντας ένα και μοναδικό ρολόι που κατασκεύασαν ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ρολογιών που θα βγουν στο σφυρί; Το ροζ καντράν ή το ροζ χρώμα γενικώς, ανάλογα με την έμπνευση του εκάστοτε σχεδιαστή.

Πίσω από το The Pink Dial Project κρύβεται το έγκριτο περιοδικό ωρολογοποιίας Revolution, το περιοδικό The Rake και κορυφαία ιστολόγια από τον χώρο του ρολογιού: Fratello Watches, Time+Tide, Loupe This, The Eye of Jewelry. Έχοντας ως κεντρική ιδέα να συγκεντρώσουν χρήματα και να ευαισθητοποιήσουν τον κοινό γύρω από τον καρκίνο του μαστού, οι ωρολογοποιίες που συμμετέχουν κλήθηκαν να σχεδιάσουν από ένα ρολόι με θέμα το ροζ χρώμα. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία προορίζονται για την Ένωση Διεθνούς Ελέγχου του Καρκίνου (UICC), μία μη-κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Γενεύη, στην οποία συμμετέχουν περί τις 1.180 οργανώσεις σε περισσότερες από 170 χώρες. Η ιδέα είναι εξαιρετική, αφενός μεν γιατί εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους για έναν ιερό σκοπό, αφετέρου δε γιατί ευθύνεται για τη δημιουργία μοναδικών στο είδος τους ρολογιών που μπορεί να αποκτήσει κανείς μόνο μέσω δημοπρασίας, προς μεγάλη ικανοποίηση των απανταχού συλλεκτών.

Οι μάρκες που συμμετέχουν στη δημοπρασία είναι οι: AIRAIN, ANORDAIN, BALL WATCH COMPANY, BALTIC WATCHES, BAMFORD LONDON, BVLGARI, IWC SCHAFFHAUSEN, JACQUES BIANCHI, JULIE KRAULIS, LONGINES, MAXIMILIAN BÜSSER, MONTBLANC, ORIS, PANERAI, PIAGET, RADO, ROGER DUBUIS, SINN

TAG HEUER και ZENITH.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Οκτωβρίου μέσω της ιστοσελίδας Loupe This και θα διαρκέσει επτά ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Loupe This για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Δείτε όλα τα ρολόγια του The Pink Dial Project, με αλφαβητική σειρά:

AIRAIN Type 20 Pink Ribbon Pièce Unique

ANORDAIN Model 3 Linen-Enamel 925

BALL Engineer Hydrocarbon Hope



BALTIC WATCHES Bicompax Pink Dial for Revolution

BAMFORD LONDON Bamford B347 Pink

BULGARI Octo Finissimo Automatic Pièce Unique Black Ceramic



IWC SCHAFFHAUSEN Big Pilot’s Watch 43 Edition “Pink Dial Project”

JACQUES BIANCHI MARSEILLE JB 200 Pink Edition

JULIE KRAULIS Tank Louis Cartier Limited Edition Print, ‘Fuschia’, 1/1

LONGINES Record Collection Australian Limited Edition



M.A.D.1 Edition by MAXIMILIAN BÜSSER Pink Dial Project

MONTBLANC 1858 Geosphere Pink Dial Unique Piece

ORIS ProPilot X Caliber 115 Pink Dial Project

PANERAI Piccolo Due Pièce Unique (Goldtech™ and pink mother-of-pearl dial)

PIAGET Limelight Gala Precious Pièce Unique



RADO Captain Cook High-Tech Ceramic Pièce Unique Pink Dial Project

ROGER DUBUIS Excalibur Automatic Skeleton Pièce Unique

SINN U50 S Pink Dial Pièce Unique

TAG HEUER Aquaracer Professional 300 Pièce Unique Pink Dial Project

ZENITH Chronomaster Revival A3818 “Cover Girl” Unique Piece