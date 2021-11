Εντυπωσιακό το ποσό που συγκεντρώθηκε στη φιλανθρωπική δημοπρασία Only Watch 2021

Μία ημέρα γεμάτη αγωνία, συγκινήσεις και σασπένς ήταν η 6η Νοεμβρίου για τους συλλέκτες και τους λάτρεις της ωρολογοποιίας ανά τον κόσμο. Κι αυτό γιατί πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τον οίκο Christie’s η πολυαναμένομενη δημοπρασία Only Watch 2021, τα έσοδα της οποίας πηγαίνουν στην έρευνα για την αντιμετώπιση της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne. Η δημοπρασία, μία πρωτοβουλία του Luc Pettavino, προέδρου της Association Monégasque Contre les Myopathies, τελεί υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη με το συνολικό καθαρό ποσό να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ήτοι περί τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ! Μπορεί να μην ξεπέρασε το νούμερο-ρεκόρ της προηγούμενης δημοπρασίας Only Watch του 2019, 36 εκατομμύρια, από τα οποία όμως τα 31 ήταν μόνο για ένα ρολόι της Patek Philippe (δείτε το εδώ), εντούτοις μόνο δυσαρεστημένοι δεν μπορεί να είναι οι διοργανωτές και οι αποδέκτες των χρημάτων. Τα μοναδικά στο είδος τους ρολόγια που ευγενικά προσέφεραν 54 ωρολογοποιίες και ανεξάρτητοι δημιουργοί στην 9η δημοπρασία Only Watch πουλήθηκαν όλα σε τιμές που υπερέβαιναν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών. Μερικά μάλιστα έπιασαν εξαψήφια νούμερα, όπως το Acrivia Chronometre Contemporain II που από τα 70.000-100.000 φράγκα έφθασε τα 800.000 ελβετικά φράγκα. Ή το Streamliner Cylindrical Tourbillon της Η. Moser & Cie που από 60.000-80.000 αρχική εκτίμηση έφτασε στα 750.000 φράγκα. Από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν και φέτος ένα Tudor, το Black Bay GMT One, που ενώ είχε εκτιμηθεί στα 4.000-8.000 ελβετικά φράγκα κατέληξε στα χέρια ενός τυχερού αγοραστή έναντι 650.000 ελβέτικών φράγκων, νούμερο σχεδόν δεκαπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη! Την ίδια τιμή έπιασε και το ΗΜ10 Panda της MB&F. Και βέβαια υπήρξαν και κάποια ρολόγια που άλλαξαν χέρια για κάποια εκατομμύρια, όπως το tourbillon δύο όψεων των De Bethune και Voutilainen (1.300.000), το μοναδικό Royal Oak της Audemars Piguet (3.100.000), το εκπληκτικό μοντέλο του Francois-Paul Journe (4.500.000), το skeleton του Richard Mille (2.100.000) και στην κορυφή το επιτραπέζιο της Patek Philippe που έπιασε 9.500.000 ελβετικά φράγκα!

Δείτε παρακάτω όλα τα ρολόγια που συμμετείχαν στην ONLY WATCH 2021 και το καθαρό ποσό που έπιασε το καθένα από αυτά. Σας τα παρουσιάζουμε, όπως πάντα με αλφαβητική σειρά…

AKRIVIA Chronomètre Contemporain II RRCC II

Αρχική εκτίμηση: 70.000-100.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 800.000 ελβετικά φράγκα

ANDERSEN GENÈVE X EDWARD SEXTON Quotidiana Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 60.000-70.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 100.000 ελβετικά φράγκα

ARMIN STROM Gravity Equal Force Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 16.900-25.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 38.000 ελβετικά φράγκα

ARTYA Son of Sound Guitar John Mc Laughlin Unique Edition

Αρχική εκτίμηση: 35.000-50.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 55.000 ελβετικά φράγκα

ATELIER DE CHRONOMÉTRIE AdC21 Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 35.000-55.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 95.000 ελβετικά φράγκα

AUDEMARS PIGUET Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 160.000-320.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 3.100.000 ελβετικά φράγκα

BALTIC Pulsometer Chronograph Monopusher 1/1

Αρχική εκτίμηση: 12.000-18.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 50.000 ελβετικά φράγκα

BELL & ROSS BR 01 Cyber Skull Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 90.999-110.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 220.000 ελβετικά φράγκα

BLANCPAIN Tribute to Fifty Fathoms No Rad for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 12.000-18.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 130.000 ελβετικά φράγκα

BOUCHERON Ajourée Masy le Caméléon

Αρχική εκτίμηση: 20.000-30.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 75.000 ελβετικά φράγκα

BOVET 1822 Miss Audrey Sweet Fairy Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 45.000-70.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 180.000 ελβετικά φράγκα

BREGUET Type XX Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 35.000-50.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 250.000 ελβετικά φράγκα

BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 80.000-120.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 220.000 ελβετικά φράγκα

CARL F. BUCHERER Heritage BiCompax Annual Only Watch Edition

Αρχική εκτίμηση: 20.000-40.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 90.000 ελβετικά φράγκα

CHANEL J12 Paradoxe Only 2

Αρχική εκτίμηση: 30.000-40.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 280.000 ελβετικά φράγκα

CHARLES GIRARDIER «1809 Tribute to Jackson Pollock – Only Watch»

Αρχική εκτίμηση: 75.000-90.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 85.000 ελβετικά φράγκα

CHOPARD Alpine Eagle XL Chrono Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 30.000-50.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 80.000 ελβετικά φράγκα

CYRUS Klepcys Dice Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 35.000-45.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 50.000 ελβετικά φράγκα

CZAPEK Antarctique Rattrapante “Sunrise”





Αρχική εκτίμηση: 60.000-90.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 240.000 ελβετικά φράγκα

CANDEAUX DC7 Genesis Pièce Unique by Candaux & Saturno

Αρχική εκτίμηση: 120.000-160.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 150.000 ελβετικά φράγκα

DE BETHUNE X VOUTILAINEN Kind of Magic for Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 200.000-250.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 1.300.000 ελβετικά φράγκα

FABERGÉ Dalliance “Choose Hope” for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 25.000-40.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 60.000 ελβετικά φράγκα

F. P. JOURNE X FRANCIS FORD COPPOLA for Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 300.000-400.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 4.500.000 ελβετικά φράγκα

FREDERIQUE CONSTANT Highlife Monolithic Manufacture Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 28.000-35.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 24.000 ελβετικά φράγκα

GIRARD-PERREGAUX Casquette Only Watch Edition





Αρχική εκτίμηση: 10.000-20.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 80.000 ελβετικά φράγκα

HERMÈS H08 Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 14.000-18.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 90.000 ελβετικά φράγκα

H. MOSER & CIE. Streamliner Cylindrical Tourbillon Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 60.000-80.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 750.000 ελβετικά φράγκα

HUBLOT Big Bang Tourbillon Orange Sapphire Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 160.000-180.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 320.000 ελβετικά φράγκα

JACOB & CO. Epic X Chrono Orange

Αρχική εκτίμηση: 20.000-25.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 40.000 ελβετικά φράγκα

JAQUET DROZ Grande Seconde Skelet-One Tourbillon “Only Watch”

Αρχική εκτίμηση: 160.000-200.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 200.000 ελβετικά φράγκα

KONSTANTIN CHAYKIN Martian Tourbillon Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 40.000-60.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 290.000 ελβετικά φράγκα

KRAYON Anywhere Only Watch 2021 Edition

Αρχική εκτίμηση: 95.000-120.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 320.000 ελβετικά φράγκα

LAURENT FERRIER Classic Origin Hope

Αρχική εκτίμηση: 29.000-39.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 160.000 ελβετικά φράγκα

LOUIS MOINET Memoris Spirit «Only Watch»

Αρχική εκτίμηση: 28.000-40.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 80.000 ελβετικά φράγκα

LOUIS VUITTON Tambour Curve GMT Flying Tourbillon Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 80.000-100.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 220.000 ελβετικά φράγκα

LUDOVIC BALLOUARD Half Time Vinyl “Vinyl 33 Tours” Unique Piece for Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 40.000-60.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 140.000 ελβετικά φράγκα

MAURICE LACROIX Aikon Master Grande Date Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 12.000-18.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 30.000 ελβετικά φράγκα

MB&F HM10 Panda Only Watch Unique Piece

Αρχική εκτίμηση: 100.000-150.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 620.000 ελβετικά φράγκα

MONTBLANC Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Only Watch’21 Unique Piece

Αρχική εκτίμηση: 30.000-45.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 75.000 ελβετικά φράγκα

MORITZ GROSSMANN Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 20.000-35.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 120.000 ελβετικά φράγκα

PATEK PHILIPPE Ref. 27001M Complicated Desk Clock

Αρχική εκτίμηση: 400.000-500.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 9.500.000 ελβετικά φράγκα

PERRELET Turbine “Hope” Edition Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 8.000-12.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 26.000 ελβετικά φράγκα

REBELLION RE1 2.0 Chronograph

Αρχική εκτίμηση: 26.000-50.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 35.000 ελβετικά φράγκα

RESERVOIR Kanister Palladium

Αρχική εκτίμηση: 20.000-30.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 32.000 ελβετικά φράγκα

RICHARD MILLE RM 67-02 Charles Leclerc Prototype

Αρχική εκτίμηση: 270.000-330.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 2.100.000 ελβετικά φράγκα

ROMAIN GAUTHIER for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 40.000-70.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 100.000 ελβετικά φράγκα

SPEAKE-MARIN One&Two Dual Time Only Watch The Sun

Αρχική εκτίμηση: 30.000-40.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 60.000 ελβετικά φράγκα

TAG HEUER Monaco Carbon Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 50.000-100.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 290.000 ελβετικά φράγκα

TRILOBE La Réciproque by Daniel Buren for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 35.000-45.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 100.000 ελβετικά φράγκα

TUDOR Black Bay GMT One for Only Watch 2021

Αρχική εκτίμηση: 4.000-8.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 650.000 ελβετικά φράγκα

ULYSSE NARDIN UFO for Only Watch

Αρχική εκτίμηση: 60.000-80.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 380.000 ελβετικά φράγκα

URWERK UR-102 «Gaïa»

Αρχική εκτίμηση: 32.000-75.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 280.000 ελβετικά φράγκα

ZENITH X FELIPE PANTONE Defy Double Tourbillon Felipe Pantone

Αρχική εκτίμηση: 180.000-220.000 ελβετικά φράγκα

Τιμή πώλησης: 480.000 ελβετικά φράγκα

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία Only Watch εδώ.