Ποιος βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός είναι ο νέος πρεσβευτής της Audemars Piguet;

Κατέκτησε το χρυσό αγαλματάκι τo 2018, για τη συμμετοχή του στη δημιουργία του τραγουδιού «Shallow» που ερμήνευσαν οι Lady Gaga και Bradley Cooper στην ταινία Ένα αστέρι γεννιέται (A Star is Born). Το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού όμως δεν είναι το μοναδικό βραβείο που έχει στην προθήκη του ο Βρετανο-αμερικανός DJ, συνθέτης και μουσικός παραγωγός Mark Ronson. Επτά βραβεία Grammy και μία Χρυσή Σφαίρα έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα –γιατί σίγουρα αναμένεται και συνέχεια στη λαμπρή του καριέρα. Από πολύ νεαρή ηλικία ο Mark Ronson έκανε το ντεμπούτο στον κόσμο της μουσικής εργαζόμενος ως DJ στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Η αριστοτεχνική μείξη της funk, hip-hop και rock μουσικής τον έκανε αμέσως γνωστό. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Here Comes The Fuzz», εκείνο όμως που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ήταν το άλμπουμ «Version» το 2007.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Lady Gaga, η Adele, η Miley Cyrus και η Amy Winehouse. Ανάμεσα στα βραβεία Grammy που έχει κερδίσει είναι και αυτά του «Παραγωγού της Χρονιάς» για το θρυλικό άλμπουμ «Back to Black» της Amy Winehouse και του «Δίσκου της Χρονιάς» για τη συνεργασία του με τον Bruno Mars στο «Uptown Funk». Το 2021 ο Mark Ronson ήταν συμπαραγωγός και παρουσιαστής της αναγνωρισμένης σειράς ντοκιμαντέρ της Apple TV+ με τίτλο Watch the Sound with Mark Ronson, που δημιουργήθηκε από τον Morgan Neville. Η σειρά εξερεύνησε τη δημιουργική διαδικασία και το ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη μουσική καινοτομία. Παράλληλα, παρουσίασε τις δύο πρώτες σεζόν του επιτυχημένου podcast Fader Uncovered, που σε κάθε επεισόδιο φιλοξενεί συζητήσεις των πιο επιδραστικών μουσικών του κόσμου γύρω από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής και της τέχνης.

Με τέτοιο βαρύ βιογραφικό ήταν μάλλον αυτονόητη η προσέγγισή του από την Audemars Piguet, τον ελβετικό οίκο υψηλής ωρολογοποιίας που διατηρεί εξαιρετικά στενούς δεσμούς με τον κόσμο της μουσικής. Το ελεύθερο πνεύμα του και η αντισυμβατική του προσέγγιση απέναντι στη μουσική ταιριάζει «γάντι» με την φιλοσοφία της ελβετικής εταιρείας, η οποία είναι ένα αμάλγαμα παράδοσης και avant garde αισθητικής.

Tο αγαπημένο ρολόι του Mark Ronson είναι ένα vintage ολόχρυσο Royal Oak, το οποίο απέκτησε πολλά χρόνια πριν αναγορευθεί πρεσβευτής της Audemars Piguet.

Εδώ και λίγες μέρες ο Mark Ronson είναι και επίσημα πρεσβευτής της Audemars Piguet. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος APxMusic που εγκαινίασε ο ελβετικός οίκος το 2019 και μέσω αυτού ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και προσκαλεί την παγκόσμια κοινότητα της μουσικής να συμμετάσχει σε μοναδικές σε συναίσθημα συναντήσεις.

Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της AP factory εντυπωσιάστηκα από την εμμονή στη λεπτομέρεια και από αυτόν τον συνδυασμό αναλογικών εργαλείων και ευαίσθητων τεχνιτών που δημιουργούν αυτά τα ρολόγια. Είναι τόσο παρεμφερές με αυτό που κάνουμε εμείς στο στούντιο με την κληρονομιά μας, υπό την έννοια της αφοσίωσης και της δεξιοτεχνίας. Mark Ronson

Ως πρεσβευτής της Audemars Piguet, ο Mark Ronson έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της ελβετικής εταιρείας για την καλλιέργεια του ανθρώπινου ταλέντου ώστε να φτάσει σε εξαιρετικό επίπεδο και να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή άλλωστε η αποστολή δεν αφορά μόνο τον κόσμο της μουσικής αλλά και ολόκληρη την κοινότητα τεχνητών-ωρολογοποιών που ο οίκος στηρίζει από το 1875 στην περίφημη Vallée de Joux. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τους καρπούς της νέας αυτής συνεργασίας…

Δείτε και ένα video από την ανακοίνωση της συνεργασίας του Mark Ronson με την Audemars Piguet…