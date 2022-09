«Καν ’το όπως ο Μπέκαμ» με το νέο Tudor Pelagos 39

Ό,τι κι αν κάνει ένας αστέρας παγκοσμίου βεληνεκούς όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποτελεί είδηση. Όποια κι αν είναι η αφορμή. Πόσο μάλλον όταν πραγματοποιεί ένα ταξίδι-αστραπή στη χώρα μας. Ο θρυλικός άσος του ποδοσφαίρου, οικογενειάρχης, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και style icon τα τελευταία χρόνια υπηρετεί πιστά ακόμη έναν ρόλο: αυτόν του πρεσβευτή της ελβετικής ωρολογοποιίας Tudor. Χάρη σ’ αυτή του την ιδιότητα βρέθηκε στην Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου για την επίσημη παρουσίαση του νέου Pelagos 39, ενός καταδυτικού μοντέλου σε μικρότερη διάμετρο από το κλασικό Pelagos, το οποίο μπορεί να φορεθεί εξίσου από άνδρες και γυναίκες. Σε μία λαμπερή εκδήλωση που διοργάνωσαν η Tudor και η Rolex Hellas στο ξενοδοχείο Four Seasons της Αθηναϊκής Ριβιέρας ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γοήτευσε τους τυχερούς προσκεκλημένους με την απλότητα, τη σεμνότητα και την ευγένειά του. Θερμός και προσηνής, φωτογραφήθηκε με όλους και δήλωσε πόσο απολαμβάνει να έρχεται στην Ελλάδα: «Έχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, είτε για οικογενειακές διακοπές είτε για να παίξω ποδόσφαιρο εδώ. Έχω αντιμετωπίσει την Ελλάδα αρκετές φορές και στην Αγγλία, μία φορά μάλιστα σημείωσα το σημαντικότερο ίσως γκολ της καριέρας μου. Ήταν στο Old Trafford, στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, σε ένα ματς για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχω λοιπόν τις πιο ωραίες αναμνήσεις από την Ελλάδα. Είναι μία από τις ομορφότερες χώρες, με τα ωραιότερα νερά και τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ την Tudor που με έφερε σήμερα εδώ, γιατί είχα μόλις ολοκληρώσει τις καλοκαιρινές μου διακοπές και τώρα νιώθω σαν να ξανακάνω διακοπές. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με την οικοδέσποινα της βραδιάς, κυρία Ηρώ Βαχάρη-Καμπάνη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Rolex Hellas.

Μία οικογένεια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στην Αθήνα ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις που του έθεσε ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης. Μία από αυτές αφορούσε προφανώς τη συνεργασία του με την Tudor και τον ρόλο του ως παγκόσμιος πρεσβευτής της ελβετικής ωρολογοποιίας. «Είμαι πολύ τυχερός που στην καριέρα μου έχω παίξει σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως. Σε όλη την επαγγελματική μου ζωή είχα την τύχη να αναπτύξω σημαντικές συνεργασίες. Όταν λοιπόν με προσέγγισε η Tudor και με ρώτησε “αν θα ήθελα να γίνω πρεσβευτής και εταίρος της” ενθουσιάστηκα γιατί ως Άγγλος αγαπώ την παράδοση, αγαπώ την ιστορική κληρονομιά, κι αυτό ακριβώς είναι η Tudor. Δημιουργεί ρολόγια άλλου επιπέδου γι’ αυτό και η συνεργασία μου μαζί της είναι υπέροχη. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πρεσβευτής της η ομάδα της είναι καταπληκτική. Όποτε πηγαίνω στη Γενεύη και ενθουσιάζομαι βλέποντας την τεχνογνωσία που διέπει τα ρολόγια που μου ετοιμάζουν και είμαι ιδιαίτερα τυχερός που συμμετέχω σ’ αυτή τη μάρκα, που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας, γιατί έτσι ακριβώς το αισθάνομαι. Όταν κάνω μία συνεργασία, μου αρέσει να νιώθω ότι είμαι σε μία “οικογένεια”.Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα μέλος κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων και τώρα συμμετέχω σε ακόμη μία μεγάλη ομάδα».

Γεννημένος να τολμά

Το μόττο της Tudor, «Born to Dare», δηλαδή «Γεννημένος να Τολμά», είναι μία φράση που αναμφισβήτητα ταιριάζει γάντι στον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όπως μας εξήγησε, «πάντα προσπαθούσα να ζω το “Born to Dare”, είτε στην καριέρα μου στο ποδόσφαιρο είτε εκτός της καριέρας. Πάντοτε προσπαθούσα να κάνω πράγματα που αποτελούν πρόκληση. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε σε αυτό το μόττο, αναφερόμαστε στα πράγματα που θέλουμε να επιτύχουμε και στα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Καθίσαμε λοιπόν (με την Tudor) και είπαμε “ΟΚ, θα κάνουμε snowboarding”. Λατρεύω το snowboard. Έτσι φτιάξαμε την καμπάνια με το snowboarding. Και μετά ήρθε η ελεύθερη κατάδυση. Η ελεύθερη κατάδυση ήταν κάτι εντελώς έξω από το στοιχείο μου, δεν το είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ στο παρελθόν, συνεπώς αυτή η πρόκληση ήταν μία συναρπαστική, εξαιρετικά απαιτητική εμπειρία. Το Born to Dare λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρεσβεύω εδώ και χρόνια. Στην καριέρα μου όμως στο ποδόσφαιρο δεν μου επιτρεπόταν ποτέ να κάνω κάποια πράγματα που ήθελα, π.χ. snowboarding, ιππασία ή να οδηγώ μηχανές. Τώρα όμως που έχω αποσυρθεί ακριβώς κάνω αυτά: ήθελα να οδηγώ μηχανή, ήθελα να πηγαίνω για snowboard, ήθελα να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα παλαιότερα. Όταν συζητήσαμε με τους ανθρώπους της Tudor για την καμπάνια “Born to Dare”, αυτά ήταν τα πράγματα που ήθελα να κάνω».

Αγαπημένο ρολόι



Κλασικό ή σπορ; Με μπρασελέ ή λουράκι; Μεγάλο ή μικρό; Από ατσάλι ή από άλλο μέταλλο; Ποιο από τα μοντέλα της Tudor είναι αυτό που έχει κερδίσει την καρδιά του Ντέιβιντ Μπέκαμ; «Κάθε φορά που μου θέτουν αυτό το ερώτημα δυσκολεύομαι πραγματικά να απαντήσω. Μπορεί να είμαι προκατειλημμένος αλλά θεωρώ ότι όλα τα ρολόγια της Tudor είναι υψηλού επιπέδου, γιατί συνδυάζουν την παραδοσιακή τεχνογνωσία με τη σύγχρονη τεχνολογία. Δύσκολα μπορώ να ξεχωρίσω το αγαπημένο μου. Είναι όμως το Pelagos φυσικά. Πάντα μου άρεσε το Pelagos, γιατί είναι ένα ρολόι που μπορείς να φορέσεις στο γυμναστήριο, στην παραλία αλλά μπορείς να το φορέσεις και με κοστούμι, ακόμη και με σμόκιν, είναι από εκείνα τα ρολόγια που ταιριάζει με οτιδήποτε κι αν κάνεις μέσα στην εβδομάδα σου, κάθε μέρα. Άρα το Pelagos είναι σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου, αν όχι ΤΟ αγαπημένο μου. Βέβαια προσφάτως, τον Ιούλιο, μου έδειξαν το νέο Ranger, και ομολογώ ότι είναι ένα πολύ καλό ρολόι. Το φόρεσα όλο το καλοκαίρι, στην παραλία, σε βραδινές εξόδους, στο γυμναστήριο, παντού».

Το νέο Pelagos 39 έχει κάσα από σατινέ τιτάνιο, είναι στεγανό μέχρι 200 μέτρα βάθος και είναι εφοδιασμένο με τον αυτόματο Manufacture calibre MT5400 με πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC, ο οποίος προσφέρει 70 ώρες ενεργειακής αυτονομίας.

Pelagos στο Μαϊάμι

Η λαμπρή καριέρα του Μπέκαμ στο ποδόσφαιρο μπορεί να έχει τελειώσει εδώ και μία δεκαετία, η φήμη του όμως ήταν τόσο μεγάλη ώστε το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στο Πάνθεον των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Σήμερα παραμένει ενεργός στο αγαπημένο του άθλημα, αλλά από άλλο μετερίζι, ως ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας Inter Miami CF. «Έχω μία ποδοσφαιρική ομάδα στο Μαϊάμι. Ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω ήταν να χαρίσω στους συνεταίρους μου κάτι ιδιαίτερο. Μίλησα λοιπόν με τους ανθρώπους της Tudor και μου πρότειναν “γιατί να μην φτιάξουμε ένα Pelagos, ένα μαύρο Pelagos με το λογότυπο της Miami στο καντράν;” Πρόσφερα λοιπόν αυτά τα ρολόγια στους συνεταίρους μου και προφανώς ενθουσιάστηκαν. Αυτό το ρολόι το αφήνω στο Μαϊάμι γιατί το φοράω μόνο όταν πηγαίνω σε συναντήσεις, σε αγώνες ή σε προπονήσεις, είναι ένα αγαπημένο μου ρολόι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κερδίσουμε περισσότερους αγώνες μαζί του».

To νέο Pelagos 39 έχει καταδυτική στεφάνη από μαύρο κεραμικό και μαύρο καντράν με τους χαρακτηριστικούς δείκτες τύπου χιονονιφάδας της Tudor.

Τέσσερις μικροί «κλέφτες»

Ως πρεσβευτής της Tudor εδώ και αρκετά χρόνια –από το 2017– ο Ντέιβιντ έχει σίγουρα στην κατοχή του αρκετά μοντέλα της ελβετικής εταιρείας. Ένα από τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας τους. Πώς επιλέγει κάθε φορά ποιο από όλα θα φορέσει; «Πώς επιλέγω; Με δυσκολία, γιατί προφανώς έχω αρκετά ρολόγια της Tudor στη συλλογή μου. Η δυσκολία είναι καθημερινή γιατί έχω τρεις γιους και όταν πηγαίνω στο δωμάτιο όπου φυλάγω τα ρολόγια μου και αναζητώ εκείνο που θέλω να φορέσω την εκάστοτε ημέρα συνήθως δεν το βρίσκω εκεί. Κάποιο από τα τρία αγόρια μου το φοράει. Μάλιστα φέτος το καλοκαίρι η κόρη μου άρχισε να φοράει το μπλε Pelagos. Άρα είναι δύσκολο να διαλέξω ρολόι, επειδή τις περισσότερες φορές μου τα «κλέβουν» τα παιδιά μου! Αυτό όμως το εκλαμβάνω και ως πολύ θετικό πράγμα, γιατί η Tudor δημιουργεί καταπληκτικά ρολόγια που μπορούν να τα φορέσουν εξίσου ένας 47χρονος όπως εγώ, κάποιος στην ηλικία του μπαμπά μου που είναι 75 ετών, αλλά και η 11χρονη κόρη μου και τα αγόρια που είναι 17, 19 και 23 ετών. Είναι φανταστικά. Ειδικά το νέο Pelagos 39, είναι πολύ κομψό. Όταν πριν από λίγους μήνες η γυναίκα μου είχε προσέξει το μαύρο μου Pelagos και είχε πει “μου αρέσει πολύ αλλά είναι κάπως μεγάλο για μένα” της είπα “ΟΚ, κάνε υπομονή λίγους μήνες”, οπότε σίγουρα θα ενθουσιαστεί με το νέο ρολόι».

To νέο TUDOR Pelagos 39 είναι μία ελαφρώς μικρότερη εκδοχή του δημοφιλούς καταδυτικού μοντέλου Pelagos. Έχει διάμετρο 39 χιλιοστά, γεγονός που το καθιστά ιδανικό τόσο για ανδρικούς όσο και για γυναικείους καρπούς.

Η σχέση με τον χρόνο

«Θεωρώ ότι ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των ανθρώπων. Τελικά, ειδικά ύστερα από όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 3-4 χρόνια, όλοι θέλουμε περισσότερο χρόνο στη ζωή μας. Χρειάζομαι περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα, περισσότερες ημέρες μέσα στην εβδομάδα, όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον χρόνο αλλά είναι το μόνο που δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε, ναι, παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στη δική μου ζωή αλλά στη ζωή όλων».

Η μεγαλύτερη έμπνευση

Τι μπορεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης σήμερα για έναν άνδρα που έχει ζήσει και επιτύχει τόσα πολλά; Τι είναι αυτό που τελικά θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερό του επίτευγμα; «Τα παιδιά μου. Πάντα. Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου. Είμαι πολύ τυχερός γιατί έχω μία καταπληκτική οικογένεια, έχω τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι και μία σύζυγο που εργάζεται πολύ σκληρά, οπότε με εμπνέει, με εμπνέει να γίνομαι καλύτερος, να εργάζομαι σκληρότερα και τα παιδιά μου με εμπνέουν κάθε μέρα. Ξέρετε, αυτός είναι και ένας λόγος που είχα την καριέρα που είχα. Γιατί ήθελα να εξακολουθώ να εμπνέω τα παιδιά μου και να ζουν κι αυτά μέσα από την καριέρα μου. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία (στο ποδόσφαιρο) ήταν πολύ σημαντική αλλά έχει τελειώσει εδώ και δέκα χρόνια. Θέλω λοιπόν να συνεχίζουν να βλέπουν τον μπαμπά τους να εργάζεται σκληρά και να αντιληφθούν ότι εάν θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου δεν αρκεί να βρίσκεσαι εκεί, χρειάζεται δουλειά, πρέπει να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που με εμπνέουν να το κάνω.

Το TUDOR Pelagos 39 συνδυάζεται είτε με μπρασελέ από τιτάνιο, με κούμπωμα “Tudor T-fit” για γρήγορη ρύθμιση του μήκους του, είτε με μαύρο λουράκι από καουτσούκ.

Λονδρέζικο στιλ

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Μπέκαμ είναι το αλάνθαστο αισθητήριό του γύρω από τη μόδα και το στιλ. Είτε με αθλητικές φόρμες, είτε με τζιν, κοστούμι ή επίσημο, βραδινό ένδυμα, το ντύσιμό του μοιάζει πάντα ανεπιτήδευτα κομψό, σαν να έχει επιστρατεύσει μία στρατιά από στιλίστες για να το πετύχει. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένα αυθεντικό style icon και σ’ αυτό σίγουρα έχει βοηθήσει και η βρετανική του καταγωγή. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «το βρετανικό στιλ είναι δημοφιλές σε όλο τον κόσμο επειδή κάνουμε τα πράγματα με έναν δικό μας ιδιαίτερο τρόπο. Κάθε άνθρωπος που επισκέπτεται το Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο πράγμα ή ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι να περπατήσει στους δρόμους. Αυτό είναι και ένα πράγμα που λατρεύει κανείς να κάνει στο Λονδίνο, να περπατάει. Περπατάς και βλέπεις γύρω σου τόσο πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, νέους και μεγαλύτερους, ανθρώπους με φανταστικά κοστούμια. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που απολάμβανα από μικρός –μεγάλωσα στο Ανατολικό Λονδίνο– και πάντα χαιρόμουν όταν πήγαινα στο κέντρο του Λονδίνου για να δω καταπληκτικά εστιατόρια, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τους φρουρούς της βασίλισσας και όλα εκείνα τα τόσο ξεχωριστά πράγματα της Βρετανίας. Το ίδιο ισχύει και για το στιλ. Περπατάς στην Σάβιλ Ρόου και αντικρίζεις φανταστικά καταστήματα που βρίσκονται εκεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πιστεύω όμως ότι το μοναδικό στιλ που έχουμε πηγάζει και από το γεγονός ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν στο Λονδίνο και πολλά από τα παιδιά μας και πολλοί σχεδιαστές μας εμπνέονται από τους ξένους επισκέπτες στο Λονδίνο και από τα διαφορετικά στιλ που φέρνουν εδώ».

Η πρώτη του ομάδα

Ίσως επειδή είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών –ή ίσως έκανε τέσσερα επειδή λατρεύει τα παιδιά–, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ διοχετεύει την ενέργειά του σε πολλές φιλανθρωπικές δράσεις προς όφελος των παιδιών. Ήδη από τα χρόνια του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στήριζε το έργο της UNICEF ενώ από το 2005 είναι Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως με έμφαση στο πρόγραμμα Ανάπτυξη μέσω του Αθλητισμού της UNICEF. Το 2015 ίδρυσε το 7: The David Beckham UNICEF Fund για την προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε δεκάδες φιλανθρωπικές δράσεις κατά της σκληρότητας και βίας εναντίον των παιδιών και στηρίζει ιδρύματα και οργανισμούς για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως το AIDS και η ελονοσία, για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο αλλά και βετεράνων που τραυματίστηκαν στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Η πιο πρόσφατη δράση του είναι σε συνεργασία με την Disney. «Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το project. Συνεργάστηκα με την Disney+ και επέστρεψα στο Ανατολικό Λονδίνο, σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο όπου έπαιζα μικρός και εντάχθηκα στην ομάδα Westward Lions. Είναι μία ομάδα αγοριών που αντιμετώπιζε προβλήματα, δεν σημείωνε νίκες στους αγώνες, κινδύνευαν με υποβιβασμό, οπότε ανέλαβα την ομάδα ως μέντορας μαζί με τους προπονητές και γυρίσαμε ένα ντοκιμαντέρ με μένα να επισκέπτομαι τα σπίτια τους, να πηγαίνω στις προπονήσεις και στους αγώνες. Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα και είναι κάτι που αγάπησα γιατί λατρεύω να δουλεύω με παιδιά και ειδικά με αγόρια που παίζουν στον ίδιο σύλλογο που έπαιζα κι εγώ ως παιδί. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Ελπίζω να σας αρέσει».

