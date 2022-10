Οι πολύτιμες πεταλούδες της Μαράια Κάρεϊ και της Chopard

Σύμβολο αναγέννησης και μεταμόρφωσης, η πεταλούδα υπήρξε πάντοτε το έμβλημα της Μαράια Κάρεϊ, μίας από τις βασίλισσες της ποπ μουσικής που κρατούν τα σκήπτρα εδώ και δεκαετίες, χωρίς το άστρο τους να σβήνει. Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, με πωλήσεις τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, έχει υπογράψει ή συνυπογράψει τους 18 από τους 19 δίσκους της που έφτασαν στο Νο 1. Το 1997 μάλιστα η Κάρεϊ είχε κυκλοφορήσει και ένα άλμπουμ με τίτλο Butterfly, σε μία περίοδο που είχε σημαδευτεί από ραγδαίες αλλαγές στη ζωή της, κατά την οποία χρειάστηκε να ξαναβρεί τον εαυτό της, να αναγεννηθεί. Η πεταλούδα όμως είναι και ένα από τα πιο αγαπημένα μοτίβα του οίκου Chopard, γιατί συμβολίζει την χαρά, την αισιοδοξία και το πνεύμα ελευθερίας. Ήταν λοιπόν κάτι σαν κάρμα η συνάντηση της διάσημης ντίβας και της καλλιτεχνικής διευθύντριας και συμπροέδρου της Chopard. H Μαράια Κάρεϊ απευθύνθηκε στην Caroline Scheufele για τη δημιουργία μίας συλλογής Haute Joaillerie.

Το βαρύτιμο περιδέραιο της Chopard X Mariah Carey Collection είναι μία μεγάλη πεταλούδα εξολοκλήρου στολισμένη με διαμάντια.

Πώς ξεκίνησαν όλα; Ήταν τα Χριστούγεννα του 2020, όταν η Μαράια Κάρεϊ παρέλαβε το βιβλίο με τους «θησαυρούς» της Red Carpet Collection, μίας συλλογής από δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας του οίκου Chopard που είχαν κάνει το ντεμπούτο τους κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την ίδια χρονιά και μαζί ως δώρο ένα μεταξωτό μαντήλι με πεταλούδες στο ντεσέν του. Εντυπωσιάστηκε από την φαντασία, την υψηλή τεχνογνωσία και τις ηθικές αρχές της Chopard και θέλοντας να κάνει κάτι εξαιρετικό για να γιορτάσει τον αδαμάντινο δίσκο που της είχε μόλις απονεμηθεί για το θρυλικό τραγούδι All I want for Christmas is you, ήρθε σε επαφή με την Caroline Scheufele και της πρότεινε να συνεργαστούν σχεδιάζοντας haute joaillerie δημιουργίες με θέμα –τι άλλο–, πεταλούδες.

Η Αμερικανίδα ντίβα της ποπ μουσικής ποζάρει με τα haute joaillerie σκουλαρίκια Chopard X Mariah Carey Collection

Από τη δημιουργική σύμπραξη των δύο γυναικών προέκυψαν τα τρία συναρπαστικά haute joaillerie κοσμήματα της Chopard X Mariah Carey Collection αλλά και η πιο ευκολοφόρετη και προσιτή Happy Butterfly X Mariah Carey Collection. Το επίσημο ντεμπούτο τους έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου σε μία λαμπρή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Η Μαράια Κάρεϊ μαζί με την συμπρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chopard, Caroline Scheufele, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης της συλλογής, στη Νέα Υόρκη.

Τα ασύμμετρα σκουλαρίκια Chopard X Mariah Carey Collection είναι δύο πεταλούδες διαφορετικές μεταξύ τους.

Η Haute Joaillerie συλλογή αποτελείται από ένα βαρύτιμο περιδέραιο, ένα ζευγάρι ασύμμετρα σκουλαρίκια και ένα δαχτυλίδι, φτιαγμένα από λευκό χρυσό ηθικής προέλευσης και στολισμένα εξολοκλήρου με διαμάντια. Πρωταγωνιστικό ρόλο και στα τρία έχει η πεταλούδα, η οποία εκτός από το εντυπωσιακό της μέγεθος και τις αισθησιακές της καμπύλες μεταφέρει και ένα μήνυμα χαράς, ευαισθησίας και ελευθερίας.

Η Happy Butterfly X Mariah Carey Collection διατηρεί τους αισθητικούς κώδικες της θρυλικής συλλογής Happy Diamonds της Chopard, με τα διαμάντια που «χορεύουν ελεύθερα», μόνο που τώρα τα κοσμήματα είναι σε σχήμα πεταλούδας.

Πρόκειται για δημιουργίες από ηθικής προέλευσης λευκό ή ροζ χρυσό, διακοσμημένες με διαμάντια ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι πολύτιμες πεταλούδες είναι φτιαγμένες από καρνεόλιο και έχουν κόκκινο χρώμα.

Δείτε την Μαράια Κάρεϊ να μιλά για τη συνεργασία της με την Chopard στο video που ακολουθεί…

Περισσότερες πληροφορίες για την Chopard εδώ.

Αποκλειστική διάθεση: Chopard Boutique Athens: (τηλ.: 210-3250555), Kassis (τηλ.: 210-3641000)