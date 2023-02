Η Rolex και μία μεγάλη ανακάλυψη στον βυθό της Αρκτικής

Η Rolex, μέσω της Πρωτοβουλίας Perpetual Planet είναι αρωγός των υποβρύχιων εξερευνητικών αποστολών Under the Pole (Κάτω από τους Πόλους). Δύο έμπειροι δύτες και συνιδρυτές του προγράμματος αυτού, οι Γκισλέν Μπαρντού και Εμανουέλ Περιέ-Μπαρντού, καταδύθηκαν με την ομάδα τους στα παγωμένα νερά του Αρκτικού Ωκεανού και ανακάλυψαν, για πρώτη φορά στην περιοχή αυτή, ένα σημαντικό οικοσύστημα που ονομάζεται δάσος θαλάσσιων ζώων.

Σε βάθος 30 έως 200 μέτρων, στη μεσοφωτική ζώνη, ο ωκεανός έχει πολύ περιορισμένο φωτισμό. Σ’ αυτό το απόκοσμο τοπίο, που μοιάζει να βγήκε από τη ζώνη του λυκόφωτος, δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν οργανισμοί που εξαρτώνται από το ηλιακό φως. Εδώ υπάρχει ένα οικοσύστημα στο οποίο κυριαρχούν ζώα όπως κοράλλια, γοργόνιες (μαλακά κοράλλια) και σφουγγάρια, τα οποία αγκιστρώνονται πάνω στους βράχους.

Οι συνθήκες σε αυτά τα δάση σε μεγάλα βάθη είναι πιο σταθερές σε σύγκριση με τον ανοιχτό ωκεανό και δημιουργούν δυνατότητες μίας προστατευμένης υποβρύχιας ζωής, αν και σπανίως συμπεριλαμβάνονται στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Και δυστυχώς, σε αντίθεση με τα δάση που συναντούμε στην ξηρά, πολλά υποβρύχια δάση παραμένουν άγνωστα και παρεξηγημένα. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αλλάξει το πρόγραμμα Under The Pole. Πρόκειται για μία εξερευνητική ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους δύτες και θαλάσσιους επιστήμονες, η οποία ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του πλανήτη και προβαίνει σε σημαντικότατες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Με την οικονομική υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Perpetual Planet της Rolex, εγκαινιάστηκε η σειρά εξερευνητικών αποστολών Under The Pole IV – DEEPLIFE 2021–2030, με στόχο τη μελέτη και καταγραφή των δασών θαλάσσιας ζωής σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούν οι υποβρύχιοι αυτοί κόσμοι και πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε.

Η πρώτη αποστολή έγινε στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, στα ανοιχτά των ακτών της βόρειας Νορβηγίας. Η βιοποικιλότητα στην Αρκτική είναι από τις πλέον απειλούμενες του πλανήτη. Κι αυτό γιατί υπερθέρμανση γίνεται γρηγορότερα από οπουδήποτε αλλού και ο πάγος που επιπλέει στη θάλασσα και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Αρκτικού Ωκεανού έχει μειωθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία 40 χρόνια. Η αποστολή των επιστημόνων είναι να ανακαλύψουν και να μελετήσουν δάση θαλάσσιων ζώων, να ενημερώσουν τον κόσμο για αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και να βρουν τρόπους για να τα προστατεύσουν.

Οι πρώτες καταδύσεις στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ δεν απέφεραν καρπούς. Στην τελευταία όμως κατάδυση ανακάλυψαν το πρώτο δάσος θαλάσσιων ζώων της Αρκτικής, σε βάθος 50 έως 80 μέτρων. Απαρτίζεται από υδροειδή, δηλαδή οργανισμούς που σχετίζονται με τις μέδουσες και τα κοράλλια και η μορφή τους θυμίζει καμπάνες, άνθη και φτέρες.

Στην αρχή η ομάδα μελέτησε προσεκτικά τους χάρτες προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ήταν πιθανότερο να έχουν πλούσια υποβρύχια ζωή. Ζωτικής σημασίας ήταν τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά και συντηρούν τα δάση θαλάσσιων ζώων.

Το σκάφος της ερευνητικής ομάδας ταξίδεψε ανάμεσα στους πάγους που επέπλεαν στον Αρκτικό Ωκεανό, σε θερμοκρασίες συνήθως κάτω από τους -30° C και τα μέλη της χρειάστηκε να καταδυθούν πολλές φορές στα αφιλόξενα παγωμένα νερά, σε περιοχές που δεν είχε ξαναβρεθεί άνθρωπος μέχρι σήμερα, προκειμένου να εντοπίσουν το δάσος. Εξυπακούεται ότι για τόσο μεγάλα βάθη χρειάστηκαν ειδικό εξοπλισμό (rebreathers, δηλαδή αναπνευστικές συσκευές, κλειστού ή ημίκλειστου τύπου), που ανακυκλώνουν το αχρησιμοποίητο οξυγόνο κατά την εκπνοή, παρατείνοντας έτσι τον χρόνο κατάδυσης. Παρά τις ακραίες συνθήκες και τις αντιξοότητες, η αποστολή στέφθηκε από επιτυχία.

Δείτε και το σχετικό video…

Αφοσίωση στον πλανήτη

Η Rolex είναι αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Ήδη από τη δεκαετία του 1930 ο ιδρυτής της Rolex, Hans Wilsdorf, αντιμετώπιζε τον πλανήτη Γη σαν ένα ζωντανό εργαστήριο και δοκίμαζε τα ρολόγια του στις πιο ακραίες συνθήκες, στον καρπό εξερευνητών και τολμηρών ανθρώπων με όραμα και περιέργεια, που ταξίδεψαν σε άγνωστους προορισμούς και αγκάλιασαν την περιπέτεια. Τον 21ο αιώνα οι εξερευνητικές αποστολές δεν έχουν ως μοναδικό κίνητρο τη χαρά της ανακάλυψης, αλλά και τη μελέτη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναζητώντας λύσεις ώστε να καταστήσουν τον πλανήτη βιώσιμο εις το διηνεκές. Για τον σκοπό αυτό η Rolex έχει μακροχρόνια συνεργασία με το National Geographic Society για τη μελέτη των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, καθώς και με την πρωτοβουλία Mission Blue της θρυλικής ωκεανογράφου Sylvia Earle, για την θωράκιση των ωκεανών μέσω ενός δικτύου προστατευόμενων «Hope Spots» (Περιοχών Ελπίδας).

Το 2019 η Rolex εγκαινίασε την παγκόσμια εκστρατεία Perpetual Planet. Μερικές από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες της Rolex μέσω της Πρωτοβουλίας Perpetual Planet είναι με τους φωτογράφους άγριας ζωής Κριστίνα Μιτερμάιερ και Πολ Νίκλεν, με τις οργανώσεις Rewilding Argentina και Rewilding Chile για την προστασία περιοχών της Νότιας Αμερικής, με τους Coral Gardeners που μεταφυτεύουν ανθεκτικά κοράλλια σε υφάλους, με τον Στιβ Μπόις και τις εξερευνητικές αποστολές The Great Spine of Africa που μελετούν τις μεγάλες λεκάνες απορροής της Αφρικής, και βεβαίως με τις υποβρύχιες εξερευνητικές αποστολές Under The Pole.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εκστρατείας Perpetual Planet είναι τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας της Rolex, ένας θεσμός που η ελβετική εταιρεία θέσπισε το 1976 με στόχο την οικονομική υποστήριξη πρωτοπόρων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον κόσμο που κατοικούμε και συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και στην προστασία του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.