Τι ρολόγια φόρεσαν ο νικητής και η νικήτρια του φετινού Roland Garros; Καθώς είναι και οι δύο ήδη πρεσβευτές δύο κορυφαίων εταιρειών ωρολογοποιίας, ο μεν Νόβακ Τζόκοβιτς φόρεσε ένα κεραμικό Hublot Big Bang και η Ίγκα Σβιόντεκ φόρεσε ένα Rolex Datejust… 1' 41" χρόνος ανάγνωσης

FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 4, 2022 Poland's Iga Swiatek poses with trophy after winning the women's singles final match against Cori Gauff of the U.S. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo