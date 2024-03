H Rolex υπερήφανος χορηγός της τελετής των Οσκαρ για όγδοη χρονιά

Η Rolex διατηρεί διαχρονικά στενούς δεσμούς με τον κόσμο του κινηματογράφου. Τα ρολόγια της έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα χέρια των θρυλικών αστέρων ενώ, σήμερα, με την υποστήριξή της στην καλλιτεχνική και τεχνική αριστεία στον κινηματογράφο, η Rolex συμμετέχει ενεργά με τον δικό της τρόπο.

Η ελβετική ωρολογοποιία συνεχίζει να υποστηρίζει την τέχνη του κινηματογράφου, μέσω των διάσημων σκηνοθετών και Πρεσβευτών της, Martin Scorsese και James Cameron, της Ακαδημίας Κινηματογράφου Αcademy of Motion Pictures Arts and Sciences (ιδανικού συνεργάτη της για την καλλιέργεια και προώθηση του σινεμά), του Μουσείου της Ακαδημίας, του Ιδρύματος Κινηματογράφου Martin Scorsese καθώς και του προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.

Γιορτάζοντας την αριστεία στην 7η τέχνη

Η τελετή των Όσκαρ® είναι μια μοναδική γιορτή της αριστείας, της έμπνευσης και του τεχνικού μεγαλείου που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα αριστούργημα. Για το όγδοο συνεχόμενο έτος, η Rolex είναι Υπερήφανος Χορηγός της τελετής των Όσκαρ® που πραγματοποιείται στο Θέατρο Dolby® του Χόλιγουντ, στις 10 Μαρτίου 2024. Μεταδίδεται ζωντανά σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως

Η τελετή των Όσκαρ® αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από μια αναγνώριση από όλους τους παράγοντες του κινηματογράφου. Εξυμνεί την έμπνευση και το συναίσθημα, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και όλα όσα απαιτούνται για τη δημιουργία ενός φιλμ. Ο κινηματογράφος είναι ταυτόχρονα μια τέχνη, μια επιστήμη και μια βιομηχανία, και η τελετή των Όσκαρ® προβάλει όλες τις πτυχές του.

Το «πράσινο δωμάτιο»

Η Rolex είναι ο επίσημος οικοδεσπότης του Greenroom, του προθαλάμου των Όσκαρ®. Οι υποψήφιοι και οι παρουσιαστές συγκεντρώνονται μέσα σε αυτό το lounge πριν και μετά την εμφάνισή τους στη σκηνή της τελετής των Όσκαρ® -μερικοί επιστρέφουν με το επιθυμητό αγαλματίδιο ανά χείρας!

Κάθε χρόνο, η Rolex δημιουργεί ένα νέο διακοσμητικό θέμα για το πράσινο δωμάτιο, το οποίο αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες του.