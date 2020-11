Πρόσωπα της Παρασκευής

Μπορεί η καινούργια δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Chemtrails Over The Country Club» να αναβάλει (εκ νέου) την κυκλοφορία της λόγω πανδημίας, ωστόσο η Λάνα Ντελ Ρέι (φωτ.) ανακοίνωσε πως θα μας… παρηγορήσει με ένα άλμπουμ διασκευών σε κλασικά αμερικανικά κομμάτια για τα Χριστούγεννα. Και μπορεί να μην αποκάλυψε άλλες λεπτομέρειες, ωστόσο φαίνεται πως οι διασκευές δεν σταματούν εκεί, αφού πρόσφατα δημοσιοποίησε μια δική της ερμηνεία στον ύμνο της ποδοσφαιρικής Λίβερπουλ, «You’ll never walk alone».

(…) Το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Fatherland» του Ρόμπερτ Χάρις θα είναι ένα από τα επόμενα που θα πάρουν το τηλεοπτικό μονοπάτι του Netflix, με τον Τζέρεμι Αϊρονς σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον συμπατριώτη του πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, καθώς αυτός αναζητεί απελπισμένα ειρηνική λύση στην ολοένα αυξανόμενη γερμανική επιθετικότητα, παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

(…) Μετά τον πρώτο καλεσμένο, Φοίβο Δεληβοριά, είναι σειρά του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπη Στόκα να βρεθούν στο «Μουσικό κουτί», την καινούργια μουσική εκπομπή της ΕΡΤ, με οικοδεσπότες τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Στο επεισόδιο που θα προβληθεί την προσεχή Τετάρτη, τα δύο μέλη των Πυξ-Λαξ μοιράζονται άγνωστες ιστορίες και αποκαλύπτουν την έμπνευση πίσω από τα τραγούδια τους.