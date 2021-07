Πρόσωπα της Τρίτης

Σηκώνει απόψε την αυλαία του το 72ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, με την Κρουαζέτ να υποδέχεται τους ανθρώπους του σινεμά έπειτα από αποχή ενός έτους. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Σπάικ Λι (φωτ.), αναμένεται να έχει φέτος δύσκολο έργο, μιας και στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ παίρνει μέρος πλήθος καταξιωμένων δημιουργών με τις νέες ταινίες τους.

(…) Με τίτλο «Frank Zappa – Zappa ’88: The Last U.S. Show» κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ένα διπλό cd που περιλαμβάνει σε ζωντανή ηχογράφηση την τελευταία, ιστορική πλέον, συναυλία που έδωσε ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός Φρανκ Ζάππα, στις 25 Μαρτίου 1988 στο Nassau Coliseum της Νέας Υόρκης, και έμελλε να κλείσει τη ροκ καριέρα του. Ηταν το τέλος μιας πολύμηνης περιοδείας με το περίφημο 11μελές συγκρότημά του, και το CD περιλαμβάνει ανέκδοτο αρχειακό υλικό.

(…) Ο Βλαντιμίρ Μένσοφ, ένας από τους μόνον δύο σκηνοθέτες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης που τιμήθηκε με βραβείο Οσκαρ –ήταν το 1981 για την ταινία του «Η Μόσχα δεν πιστεύει στα δάκρυα»–, έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια εξαιτίας της COVID-19. O κινηματογραφιστής ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του, και για τον θάνατό του εξέδωσαν ανακοινώσεις η Κρατική Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας και ο δήμαρχος της πόλης.