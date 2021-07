Πρόσωπα της Παρασκευής

Μπορεί η βρετανική κυβέρνηση να ανακοίνωσε ότι θα απαιτούνται πιστοποιητικά εμβολιασμού για πρόσβαση σε νυχτερινά κέντρα και χώρους συναυλιών, κάποιοι καλλιτέχνες όμως ήδη αντιδρούν με το μέτρο αυτό. Ανάμεσά τους και ο Ερικ Κλάπτον (φωτ.), ο οποίος δήλωσε ότι «αν δεν υπάρχει πρόβλεψη για να παρευρίσκονται όλοι οι άνθρωποι σε μια συναυλία μου, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, διατηρώ το δικαίωμά μου να ακυρώσω τη συναυλία». Οι επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Βρετανία είναι στο Royal Albert Hall τον Μάιο του 2022.

(…) Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς «Bob Dylan Bootleg Series», που επανεξετάζει ένα ξεχασμένο αλλά πλούσιο κομμάτι από τον τεράστιο κατάλογο του Μπομπ Ντίλαν, φέρνοντας στο φως τις προκλητικές νέες μουσικές κατευθύνσεις που ακολούθησε ο τραγουδοποιός από το 1980 έως το 1985. Το άλμπουμ με τίτλο «Bob Dylan – Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records και τη Sony Music.

(…) Αγαπημένες διασκευές και τραγούδια που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της με το συναίσθημα και την ερμηνεία της, θα παρουσιάσει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη την Τετάρτη 28 Ιουλίου στο γήπεδο του Μακεδονικού. Την προηγούμενη δύσκολη περίοδο, η τραγουδίστρια μαζί με τους συνεργάτες της δημιούργησαν ένα ψηφιακό album με τίτλο «Πάρ’ το αλλιώς».