Πρόσωπα της Τρίτης

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση της ηθοποιού Ζάο Ουέι (φωτ.) όχι από τον πραγματικό κόσμο, αλλά από τον ψηφιακό. Οι Αρχές της Κίνας φαίνεται πως έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς της διάσημης και ζάπλουτης 45χρονης ηθοποιού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι ταινίες και οι σειρές στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Οι λόγοι ωστόσο για αυτές τις κινήσεις δεν έχουν γίνει γνωστοί, αν και διάφορα ΜΜΕ τις ερμηνεύουν ως μια επιθετική προσπάθεια των κινεζικών αρχών να συρρικνώσουν την κουλτούρα και την επιρροή των σελέμπριτις.

(…) Στον ίδιο αμφιλεγόμενο ρυθμό κινείται ο Ερικ Κλάπτον με το τελευταίο του τραγούδι «This has gotta stop». Κάποιοι ερμηνεύουν τους στίχους, «I knew that something was going on wrong, When you started laying down the law, I can’t move my hands, I break out in sweat», με την εμπειρία που είχε ο Κλάπτον μετά το εμβόλιο. Ο ίδιος έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή του απέναντι στα υγειονομικά μέτρα και έχει δηλώσει ότι δεν θα δώσει συναυλία μόνο για εμβολιασμένους.

(…) Οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται ως «Lou Grant», ενώ οι νεότεροι ως τη φωνή του παππού στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Up». Ο ηθοποιός Εντ Ασνερ που κέρδισε επτά βραβεία ΕMMY για την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά «Lou Grant» πέθανε σε ηλικία 91 ετών.