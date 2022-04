Πρόσωπα της Πέμπτης

Μια συναυλία που αναδεικνύει τους μουσικούς δεσμούς των δύο χωρών δίνουν αυτή την Κυριακή, στο Museo Castromediano του Λέτσε της νότιας Ιταλίας, η ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα (φωτ.), ο μουσικός Κλαούντιο Πρίμα και το συγκρότημα BandAdriatica. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία και τραγούδια από τα ελληνόφωνα χωριά της περιοχής Γκρέτσια Σαλεντίνα, ενώ στον ίδιο χώρο θα φιλοξενείται και φωτογραφική έκθεση των Στράτου Καλαφάτη και Στρατή Βογιατζή.

(…) Κέρδισε τη δικαστική διαμάχη γύρω από την πατρότητα του δημοφιλούς τραγουδιού του «Shape of You» ο Εντ Σίραν. Οπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ο Βρετανός τραγουδοποιός δεν αντέγραψε, ούτε εσκεμμένα ούτε ασυνείδητα, το παλιότερο κομμάτι «Oh Why» του μουσικού Σάμι Τσόκρι, παρά τα όσα υποστήριξε ο τελευταίος. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Σίραν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ομοιότητα των δύο κομματιών οφείλεται σε σύμπτωση, από εκείνες που είναι πιθανόν να συμβούν «όταν κάθε ημέρα κυκλοφορούν στο Spotify 60.000 νέα τραγούδια».

(…) Ο Λιβανοαµερικανός συγγραφέας Ραμπί Αλαμεντίν είναι ο φετινός νικητής του αμερικανικού λογοτεχνικού βραβείου PEN/Faulkner Award for Fiction, που απονέμει κάθε χρόνο το ομώνυμο ίδρυμα. Ο Αλαμεντίν βραβεύτηκε για το μυθιστόρημά του «The Wrong End of the Telescope», που διαδραματίζεται στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου και παρακολουθεί τη σχέση αλληλεγγύης που αναπτύσσουν μια πρόσφυγας από τη Συρία και μια διεμφυλική γιατρός από τον Λίβανο.