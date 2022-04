Πρόσωπα της Παρασκευής

Ακολουθώντας το πνεύµα της εποχής, η Marvel ετοιµάζεται να συστήσει τον πρώτο Λατίνο υπερήρωα στο φιλμ «El Muerto», που βρίσκεται, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, στα σκαριά. Για πρωταγωνιστής, μάλιστα, δεν επιλέχθηκε κάποιος καταξιωμένος ηθοποιός, αλλά ο πολύ δημοφιλής Πορτορικανός ράπερ Bad Bunny (φωτ.). Ο τελευταίος θα υποδυθεί τον El Muerto, έναν παλαιστή του οποίου οι υπερφυσικές δυνάμεις οφείλονται σε μια αρχαία μάσκα.

(…) Ολα τα ρεκόρ στις πωλήσεις βινυλίων για οποιονδήποτε χιπ-χοπ δίσκο έχει βαλθεί να σπάσει ο Tyler, the Creator. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ του «Call Me If You Get Lost», το οποίο πούλησε 49.500 βινύλια μέσα σε μόλις μια εβδομάδα. Το σχετικό ρεκόρ, πάντως, για οποιοδήποτε μουσικό είδος κατέχει το «Red» της Τέιλορ Σουίφτ με 114.000 κόπιες.

(…) Μίνι αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Λιντς και στον «ύποπτο κόσμο του» πραγματοποιεί αυτές τις μέρες η πλατφόρμα του Cinobo, φιλοξενώντας τέσσερις από τις ταινίες του μεγάλου Αμερικανού δημιουργού του σινεμά. Ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο η πρώτη του, το θρυλικό «Eraserhead» (1977) όσο και η πιο πρόσφατη, το δαιδαλώδες «Inland Empire» του 2006. Τα άλλα δύο φιλμ του αφιερώματος είναι το «Fire Walk With Me», επέκταση του αριστουργηματικού «Twin Peaks» και η «Χαμένη λεωφόρος».