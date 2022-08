Πρόσωπα της Τρίτης (09/08)

Ανανεώθηκε η θητεία του Δάφνι Κόκκινου (φωτ.) στη θέση του διευθυντή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, όπως γνωστοποίησε χθες το υπουργείο Πολιτισμού. Η ανανέωση του κ. Κόκκινου ισχύει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ πλέον μένει να δούμε τι θα γίνει και με εκείνη της Κατερίνας Ευαγγελάτου στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, η θητεία της οποίας λήγει επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα.

(…) Σε ηλικία 73 ετών πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον Τζον, γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο μιούζικαλ «Grease». Oπως ανακοινώθηκε, η ηθοποιός πέθανε στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της. Ελαβε τέσσερις φορές το βραβείο Γκράμι, ενώ το τραγούδι «You are the one that I want» που τραγούδησε με τον Τζον Τραβόλτα είναι ένα από τα σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

(…) Η προπώληση ξεκίνησε για τη φθινοπωρινή συναυλία της Kovacs στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Fuzz Club. Η πολύ αγαπητή (και) στη χώρα μας Ολλανδή καλλιτέχνις θα επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου για μια συναυλία με όλες τις γνωστές επιτυχίες της, αλλά και νέο υλικό στις αποσκευές της.