Οταν ο Γιώργος γνώρισε την Εμα: Η ανατομία μιας σχέσης

Σε πρόσφατο cover story του περιοδικού «W» ο Γιώργος Λάνθιμος και η Εμα Στόουν συναντήθηκαν ξανά. Αυτός πήρε μια κάμερα στο χέρι. Εκείνη, μια κούκλα από το χέρι, που έμοιαζε σχεδόν έτοιμη να περπατήσει μόνη της. Βάδισαν μαζί προς τον αστικό καμβά της Αθήνας και του Πειραιά. Στάθηκαν σε μια ασφαλή απόσταση, αλλά και τόσο κοντά μεταξύ τους. Η εικόνα γεννήθηκε και είπε μια ιστορία.

Οσα χρειάστηκαν για αυτή τη φωτογράφιση ήταν ένα αγόρι, ένα κορίτσι, μια κάμερα και μία κούκλα σε ένα σκηνικό που από τους δυο τους απέκτησε ζωή. Οσα, λίγο πολύ δηλαδή έχουν χρειαστεί στην κινηματογραφική συνεργασία του Λάνθιμου και της Στόουν για να ανθίσει. Λίγο διαφορετική βέβαια συνταγή από αυτή του Γκοντάρ που έλεγε πως «για να κάνεις μια ταινία το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κορίτσι και ένα όπλο».

Emma Stone and director Yorgos Lanthimos had an almost instant connection when working together on #TheFavourite. For their latest collaboration, the two embark on a sweeping visual fantasy in W’s Art Issue. https://t.co/tBI39e1ij8 pic.twitter.com/GlrpO9WmNo

— W Magazine (@wmag) November 28, 2023