Ρεκόρ: Γέννηση μωρού έπειτα από 27 έτη ως κατεψυγμένο ωάριο (βίντεο)

Η Μόλι Έβερετ Γκίμπσον μπορεί να είναι μόλις πέντε εβδομάδων, αλλά έχει ήδη γράψει ιστορία. Πρόκειται για το μωρό που γεννήθηκε στις ΗΠΑ έχοντας περάσει τον χρόνο-ρεκόρ των 27 ετών ως κατεψυγμένο ωάριο.

Η Μόλι είχε καταψυχθεί το 1993 ως ωάριο από εξωσωματική, και τον περασμένο Φεβρουάριο μεταφέρθηκε στη μήτρα της Τίνα Γκίμπσον ώσπου γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου.

Η κα Γκίμπσον έχει επίσης γεννήσει ένα κορίτσι, την Έμα, που ήταν κατεψυγμένο ωάριο επί 24 χρόνια, και σήμερα είναι τριών ετών.

