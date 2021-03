Ήχο από τον Αρη μετέδωσε το ρόβερ της NASA

Συνεχίζει την εξερεύνησή του στον πλανήτη Άρη, το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή) της NASA που μετέδωσε μάλιστα πίσω στη Γη το πρώτο αρχείο με τον ήχο του ανέμου όπως ακούγεται στον «κόκκινο πλανήτη».

«Τα πράγματα ακούγονται ωραία εδώ. Ακούτε τους πρώτους ήχους του ανέμου όπως καταγράφονται από το μικρόφωνο της SuperCam», γνωστοποιεί το Ρόβερ.

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021