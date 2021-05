Αγρια πτήση για το ελικόπτερο της NASA στον Αρη

Ένα λάθος στον χρονισμό της πλοήγησης δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες στο ελικόπτερο της ΝASA στον Αρη, προκαλώντας το πρώτο μεγάλο πρόβλημα στις εξερευνήσεις του στον κόκκινο πλανήτη.

Το πειραματικό ελικόπτερο με το όνομα «Ingenuity» κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια.

To πρόβλημα εμφανίστηκε για περίπου ένα λεπτό κατά την έκτη δοκιμαστική πτήση του ελικοπτέρου το Σάββατο και σε ύψος10 μέτρων.

