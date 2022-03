Καρτερία (Endurance): Η αναπάντεχη έκπληξη στο βυθισμένο πλοίο του Έρνεστ Σάκλετον

Ο Χάου Γκρίφιθς, θαλάσσιος βιογεωγράφος στο British Antarctic Survey, έτρωγε τηγανίτες όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι βρέθηκε το ναυάγιο της Καρτερίας (Endurance) – του φημισμένου πλοίου με καπετάνιο τον εξερευνητή Έρνεστ Σάκλετον – που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής το 1915.

Η πρώτη σκέψη του δρα. Γκρίφιθς ήταν ότι το πλοίο έμοιαζε σχεδόν ψεύτικο, αναλογιζόμενος το πως έχει παραμείνει μυστηριωδώς άθικτο 106 χρόνια μετά τη βύθιση του στη Θάλασσα Γουέντελ κοντά στην Ανταρκτική. Η δεύτερη σκέψη του: Τι ζούσε πάνω σε αυτό;

Με τα χρόνια, το πλοίο είχε γίνει καταπράσινο και έμοιαζε με κήπο. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Δρ. Γκρίφιθς έκανε ζουμ στα πλάνα του ναυαγίου για να φέρει στο φως πλάσματα που αναγνώριζε: ανεμώνες, σφουγγάρια, θαλάσσιους σωλήνες, αστερίες και έναν λεμονί-κίτρινο κρίνο της θάλασσας. Οι άλλοι ένοικοι ήταν πιο μυστηριώδεις – λευκοί έλικες, διαφανείς άμορφες μάζες και ένα παράξενο πλάσμα σε σχήμα φτερού.

Huge congratulations to @Endurance_22 and @NatGeo for finding the wreck of #Shackleton’s #Endurance. The wreck is amazing but can we also talk about some of the #Antarctic sea floor creatures that now call it home! Add any others you spot to the thread! (1) pic.twitter.com/QULEJkoiW4

— Huw Griffiths (@griffiths_huw) March 9, 2022