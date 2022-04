Ξύλινο μαχαίρι τρεις φορές πιο κοφτερό από τα μεταλλικά ανέπτυξαν επιστήμονες

Την κατασκευή ενός ξύλινου μαχαιριού που είναι 23 φορές φορές πιο σκληρό από το φυσικό αρχικό υλικό ανακοίνωσαν επιστήμονες.

Βάσει των ερευνών τους, μάλιστα, το ξύλινο μαχαίρι είναι επίσης περίπου τρεις φορές πιο κοφτερό από τα μεταλλικά μαχαίρια κουζίνας του εμπορίου, είτε αυτά είναι φτιαγμένα από ατσάλι είτε από πλαστικό ή και φυσικό ξύλο.

Για τη σκλήρυνση του ξύλου, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια διαδικασία που εμπεριείχε μία χημική επεξεργασία, πλύσεις με νερό καθώς και ψυχρές και θερμές πρέσες σε ξύλο φιλύρας.

Έπειτα το ξύλο βυθίζεται σε ένα κατάλληλο για τρόφιμα μεταλλικό έλαιο για να αυξηθεί η ανθεκτικότητά του στο νερό και τέλος το παραγόμενο υλικό «κόβεται» σε σχήμα μαχαιριού.

Το ξύλο φιλύρας, ένα μαλακό ξύλο που συνήθως χρησιμοποιείται για την κατασκευή μουσικών οργάνων, επελέγη για την υψηλή του απόδοση μετά την επεξεργασία, εξηγεί ο Τενγκ Λι, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικής Μηχανολογίας στο πανεπιστήμιο του Maryland και επικεφαλής ερευνητής του project.

