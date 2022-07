Τηλεσκόπιο James Webb: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τον Δία και τους δορυφόρους του

Με τις «μαγικές» εικόνες από τα βάθη του σύμπαντος που τράβηξε το τηλεσκόπιο James Webb να έχουν αφήσει με ανοιχτό το στόμα την ανθρωπότητα, η NASA έκανε άλλο ένα… δώρο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον Δία και τον δορυφόρο του.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι λίγο πιο παλιές από εκείνες που είδαμε την Τρίτη, καθώς τραβήχτηκαν όταν οι επιστήμονες έκαναν δοκιμές ακόμα στο νέο τηλεσκόπιο, πριν ξεκινήσει επίσημα την αποστολή του.

Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν μπορεί το τηλεσκόπιο να καταγράψει λεπτομερείς εικόνες από κινούμενα αντικείμενα, καθώς και από υψηλής φωτεινότητας πλανήτες αερίου, όπως ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.

Στις εικόνες φαίνεται ο Δίας, με την περίφημη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα – μια τεράστια καταιγίδα που μπορεί να καταπιεί ολόκληρη τη Γη! Η καταιγίδα φαίνεται άσπρη γιατί η εικόνα καταγράφηκε με υπέρυθρη κάμερα NIRCam.

Hey @NASASolarSystem, ready for your close-up? As part of Webb’s prep for science, we tested how the telescope tracks solar system objects like Jupiter. Webb worked better than expected, and even caught Jupiter’s moon Europa: https://t.co/zNHc724h9X pic.twitter.com/tW9AT5ah6T — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 14, 2022

Πάνω στον Δία, η μαύρη κουκίδα δίπλα από τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα είναι η σκιά της Ευρώπης, η οποία φαίνεται και ακριβώς δίπλα από τον τεράστιο πλανήτη. Η Ευρώπη είναι ένας από τους πολλούς δορυφόρους του Δία. Πρόκειται για έναν παγωμένο φεγγάρι, με τους επιστήμονες της NASA να θεωρούν ότι κάτω από τα στρώματα πάγου βρίσκεται ένας ωκεανός.

Σε άλλες εικόνες, φαίνονται δύο ακόμη δορυφόροι του Δία, η Θήβη και η Μήτις, καθώς και κάποιοι από τους δακτύλιους στο εξωτερικό του Δία.

.@NASAWebb can gaze into the universe’s depths, but what can it do nearby? These test images of Jupiter & some of its moons show that Webb can observe faint objects near bright ones, so it may be able to see vapor plumes spewing from ocean worlds! https://t.co/qH9VI0K2uO pic.twitter.com/z7a7JYkyCW — NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 14, 2022

Τέλος, το τηλεσκόπιο Webb κατέγραψε και ένα κινούμενο αντικείμενο υψηλής ταχύτητας, τον αστεροειδή 6481 Tenzing που βρίσκεται στην Κύρια Ζώνη των αστεροειδών που βρίσκεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία.

Even more Webb test data and images — like this bonus shot of Asteroid 6481 Tenzing — are now available, and this is just the beginning of Webb’s data. It’s true what they say: The data start coming and they don’t stop coming…https://t.co/73gI64CCwM pic.twitter.com/3U81zVtG8p — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 14, 2022

Οι επιστήμονες της NASA δήλωσαν εντυπωσιασμένοι και από αυτά τα ευρήματά τους, καθώς δείχνουν τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει το τηλεσκόπιο Webb.

