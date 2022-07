Stefan Banach: Ποιος είναι ο Πολωνός μαθηματικός που τιμά με doodle η Google

Αφιερωμένο στον Πολωνό Stefan Banach (Στέφαν Μπάναχ), έναν από τους σημαντικότερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα, είναι το σημερινό doodle της Google.

Ο Στέφαν Μπάναχ ήταν ο ιδρυτής της σύγχρονης συναρτησιακής ανάλυσης και αρχικό μέλος της Σχολής Μαθηματικών της Λβιβ. Το κύριο έργο του ήταν το βιβλίο «Théorie des Operations Linéaires» (Θεωρία Γραμμικών Πράξεων) του 1932. Επρόκειτο για την πρώτη μονογραφία για τη γενική θεωρία της συναρτησιακής ανάλυσης.

