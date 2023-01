Μελέτη: Οι θαλάσσιες αράχνες είναι ικανές να αναγεννήσουν μέρος του σώματός τους

Τα παντόποδα (ή πυκνογονίδες) – ένα θαλάσσιο είδος που μοιάζει με αράχνη και για αυτό αποκαλούνται ευρέως «θαλάσσιες αράχνες» – έχουν τη δυνατότητα να αναγεννούν μέρος του σώματός τους, όχι μόνο άκρα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Κανείς δεν το περίμενε αυτό», είπε ο Γκέρχαρντ Σολτς από το πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου, ένας εκ των βασικών συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences. «Είμαστε οι πρώτοι που αποδείξαμε ότι αυτό είναι δυνατόν», υπογραμμίζει.

Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση ακρωτηριασμού, ορισμένα αρθρόποδα (π.χ. σαρανταποδαρούσες, αράχνες, κ.α.) μπορούν να αναγεννήσουν τα άκρα τους.

Σε πειράματα που έγιναν σε παντόποδα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι είναι ικανά να αναγεννήσουν επιπλέον και άλλα μέρη του σώματος. Για τους σκοπούς της μελέτης, οι επιστήμονες αφαίρεσαν διαφορετικά άκρα και ουραία τμήματα 23 νεαρών και ενήλικων παντόποδων.

Αν και δεν παρατηρήθηκε αναγέννηση αφαιρεθέντος τμήματος σε ενήλικα δείγματα, ορισμένα ήταν ζωντανά ύστερα από δύο χρόνια. Αντιθέτως, τα νεότερα σε ηλικία παρουσίασαν «πλήρη ή σχεδόν πλήρη» αναγέννηση των αφαιρεθέντων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων μυών και γεννητικών οργάνων.

Μακροπρόθεσμα, επέζησε το 90% των παντόποδων που υποβλήθηκαν σε αυτά τα πειράματα, αναφέρει η μελέτη.

Σύμφωνα με τον Γκέρχαρντ Σολτς, τα ευρήματα της μελέτης ανοίγουν νέους ορίζοντες στην επιστημονική έρευνα. «Πολλά διαφορετικά είδη μπορούν να δοκιμαστούν», λέει, προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των μηχανισμών αναγέννησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη θεραπειών για ανθρώπους που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr