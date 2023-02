«Ο εγκέφαλός τους λειτουργεί διαφορετικά»: Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των εσωστρεφών

Μπορεί τα πιο ομιλητικά άτομα στον χώρο να γίνονται γρήγορα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μπορεί οι εργοδότες να προσελκύονται περισσότερο από την περίσσια κοινωνικότητά τους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως οι εσωστρεφείς υστερούν κάπως έναντί τους.

Η νευροεπιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου «Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking» το θέτει ως εξής: «Αν οι εξωστρεφείς βλέπουν το ‘τι είναι’, οι εσωστρεφείς ρωτούν ‘τι θα γινόταν αν’». Έχοντας δουλέψει σε μεγάλους ομίλους όπως οι Google και Deloitte, συμπυκνώνει σε τέσσερα συμπεράσματα τις αναπάντεχες αρετές των εσωστρεφών που, όπως λέει, δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Οι εσωστρεφείς σκέφτονται περισσότερο

Μελέτη του Χάρβαρντ κατέδειξε πως οι εγκέφαλοι των εσωστρεφών λειτουργούν διαφορετικά και διαθέτουν πυκνότερη φαιά ουσία σε σχέση με εκείνους των εξωστρεφών. Οι εσωστρεφείς έχουν παρουσιάσει επίσης περισσότερη δραστηριότητα στους μετωπιαίους λοβούς – που ευθύνονται για τη λογική σκέψη και την ανάλυση.

Άλλη μελέτη που βασίστηκε στη σάρωση εγκεφάλων τόσο εσωστρεφών όσο και εξωστρεφών ατόμων, κατέδειξε πως, ακόμη και ήρεμη κατάσταση, ο εγκέφαλος ενός εσωστρεφούς ήταν πιο δραστήριος, με αυξημένη ροή αίματος.

«Μάστερ» στη συγκέντρωση

Όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, γνωστός εσωστρεφής, ήταν παιδί, οι δάσκαλοί του τον περιέγραφαν ως ένα ήσυχο, μοναχικό παιδί που φαινόταν χαμένο στις σκέψεις του, χιλιόμετρα μακριά από αυτό που συνέβαινε μπροστά του.

«Είναι που μένω με τα προβλήματα περισσότερο» είχε πει ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Η ικανότητα αυτή της έντονης συγκέντρωσης είναι χαρακτηριστικό των εσωστρεφών – που συχνά έχουν πιο εκτεταμένη εστίαση από τους εξωστρεφείς.

Επειδή τους αρέσει να περνούν χρόνο μόνοι τους, οι εσωστρεφείς τείνουν να είναι πιο πρόθυμοι από τους εξωστρεφείς να αφιερώσουν τις ώρες που απαιτούνται για να κατακτήσουν μια δεξιότητα.

Συχνά χαρισματικοί σε έναν τομέα

Κατά μέσον όρο, εσωστρεφείς κι εξωστρεφείς έχουν την ίδια νοημοσύνη. Ωστόσο, η στατιστική δείχνει πως περί το 70% των χαρισματικών ανθρώπων είναι εσωστρεφείς.

Τα άτομα που θεωρούνται «χαρισματικά», συνήθως παρουσιάζουν μια άνω του μετρίου ευφυΐα ή ανώτερο ταλέντο σε κάτι – όπως μουσική, τέχνη, μαθηματικά.

Κάνουν το σωστό

Οι εσωστρεφείς τείνουν να επηρεάζονται λιγότερο από τις εξωτερικές προσλαμβάνουσες και να ενεργούν με περισσότερο με βάση την εσωτερική τους ηθική πυξίδα.

Μελέτη του 2013 για την κοινωνική συμμόρφωση έδειξε πως οι εξωστρεφείς είναι πιο πρόθυμοι να συμφωνήσουν με την πλειοψηφία, ακόμη κι όταν αυτή κάνει λάθος, αλλά και πιο επιρρεπείς, σε σχέση με τους εσωστρεφείς, να υποκύψουν στην κοινωνική πίεση.

«Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός σύμφωνων απαντήσεων από τους εξωστρεφείς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει διαφορά στις σύμφωνες απαντήσεις των εσωστρεφών, είτε πιέζονται πολύ, είτε λίγο» κατέληγαν τότε οι ερευνητές.

Πηγή: CNBC

