Το μεγαλύτερο είδος πιγκουίνου ανακαλύφθηκε στη Νέα Ζηλανδία

Επιστήμονες εκτιμούν πως εντόπισαν τον μεγαλύτερο πιγκουίνο που έζησε ποτέ στη Γη.

«Βάφτισαν» τον μεγαλύτερο πιγκουίνο Κουμιμάνου (ένας συνδυασμός των λέξεων «τέρας» και «πουλί» στη γλώσσα των Μαορί) fordycei και τον μικρότερο Petradyptes (βραχο-δύτης) stonehousei.

Δημιουργώντας τρισδιάστατα μοντέλα των πελώριων πτερυγίων των πιγκουίνων και συγκρίνοντάς τα με τα οστά προϊστορικών και σύγχρονων απογόνων τους, οι ερευνητές κατέληξαν πως «το πτηνό-τέρας» ζύγιζε περί τα 150 κιλά – έχοντας δηλαδή τριπλάσιο μέγεθος από το σημερινό είδος.

Our team is thrilled to announce two new species of fossil penguin, named in honor of two legends in the field. Kumimanu fordycei pays tribute to Dr. R. Ewan Fordyce and Petradyptes stonehousei celebrates the legacy of the late Dr. Bernard Stonehouse.https://t.co/VDf5Z8i0JZ

— Daniel Ksepka (@KsepkaLab) February 8, 2023