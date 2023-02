Μεγάλος αστεροειδής θα περάσει απόψε σε απόσταση ασφαλείας από τη Γη

Την κοντινότερη προσέγγιση του στη Γη εδώ και τέσσερις αιώνες θα πραγματοποιήσει σε λίγες ώρες (στις 02:46 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ο αστεροειδής «2005 ΥΥ128», διαμέτρου 580 έως 1.300 μέτρων.

Ο πλανήτης μας, ευτυχώς, θα παραμείνει ασφαλής, καθώς ο μεγάλος αυτός διαστημικός βράχος θα περάσει από απόσταση 4,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, δηλαδή περίπου 12 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης.

Next 16 Feb., the 580-1300 meters potentially hazardous asteroid (199145) 2005 YY128 will have a relatively close and obviously safe encounter with us, coming as close as 4.6 millions of km, 12 times the average lunar distance. SEE HERE ☄️👇 https://t.co/aeBcK705nt pic.twitter.com/8k7Ej0B2ZE

Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το 2005 από Αμερικανούς αστρονόμους, οι οποίοι κατά τα τελευταία 17 χρόνια έχουν μελετήσει την τροχιά του με υψηλή ακρίβεια, αν και υπάρχει μια αβεβαιότητα για το ακριβές μέγεθός του. Η διάμετρός του υπολογίζεται ότι είναι μεταξύ των 580 μέτρων και 1,3 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση, ο 2005 YY128 ανήκει στην κατηγορία των δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών, χαρακτηρισμός που δίνεται σε διαστημικούς βράχους τουλάχιστον 140 μέτρων που πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 0,05 αστρονομικών μονάδων (μια τέτοια μονάδα είναι η μέση απόσταση Γης-Ήλιου ή περίπου 150 εκατ. χλμ).

Asteroid 2005 YY128 is having its closest approach to Earth in more than 400 years. Its closest approach will occur this Wednesday night around 7:46 p.m. EST and it is bright enough that observers with a large telescope can spot it: https://t.co/aNK30wubcs ☄️

📸 Stellarium. pic.twitter.com/QYOlksczAM

— EarthSky (@earthskyscience) February 14, 2023