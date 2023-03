Οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο των πολυγωνικών μοτίβων στις ερήμους αλατιού

Εδώ και δεκαετίες, τα εντυπωσιακά κυψελοειδή μοτίβα στις ερήμους αλατιού, όπως στη Badwater Basin στην Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια και τη Salar de Uyuni στη Βολιβία, προκαλούν απορία σε τουρίστες, εμπνέουν ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά και κινητοποιούν τους επιστήμονες που θεωρούν πως επιτέλους βρήκαν τη λύση στο φυσικό αυτό μυστήριο.

«Το φανταστικό τοπίο απαιτεί μια εξήγηση» σημειώνει ο Λούκας Γκέρινγκ, αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής στο πανεπιστήμιο Nottingham Trent, προσθέτοντας: «Αυτό που δείξαμε είναι ότι υπάρχει μια απλή, εύλογη εξήγηση, πλην κρυμμένη κάτω από το έδαφος».

