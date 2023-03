Θερμοκρασίες Ελλάδας… στη Γροιλανδία

Σε επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύτηκε η θερμοκρασία στη Γροιλανδία αυτήν την εβδομάδα, έως και 28 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό κατά τόπους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πρώιμη αυτή περίοδος ζέστης ενδέχεται να καταστήσει τον πάγο της περιοχής ακόμη πιο ευπαθή στα επεισόδια τήξης αυτό το καλοκαίρι.

Τα τελευταία καλοκαίρια προκάλεσαν λιώσιμο-ρεκόρ στις πελώριες μάζες πάγου που αποτελούν τον μεγαλύτερο παράγοντα ανόδου της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως.

«Ήταν οπωσδήποτε ένα πολύ ασυνήθιστο επεισόδιο το ότι καταγράφηκε τόσο υψηλή θερμοκρασία στην μέση του χειμώνα» σημειώνει η Ρουθ Μότραμ, κλιματική επιστήμονας στο Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Δανίας.

Η επέλαση της ζέστης στη Γροιλανδία ώθησε τον υδράργυρο στην πρωτεύουσά της, Nuuk στους 15,2 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, θερμοκρασία ρεκόρ για Μάρτιο κι Απρίλιο, σύμφωνα με τον ειδικό Μαξιμιλιάνο Χερέρα.

Exceptional high temperatures in Western Greenland.

Yesterday the capital Nuuk rose to 15.2C in the early morning hours with the support of fohn winds, which beats both the March and also the April monthly records. https://t.co/NdERaYl1Zv

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) March 5, 2023