Τελικά, μπορούν οι σκύλοι να επικοινωνούν πατώντας κουμπιά;

Είναι γνωστά ως «σκυλιά button» (button dogs) για τη φερόμενη ικανότητά τους να επικοινωνούν με τους ανθρώπους τους μέσω κουμπιών με εικόνες, σύμβολα ή θέσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες λέξεις.

Το κόνσεπτ κερδίζει διαρκώς έδαφος με τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να αγοράζουν κιτ κουμπιών και ήχων κόστους από 30 έως 230 δολάρια, μέσω των οποίων δίνουν τη δυνατότητα στα σκυλιά τους και σπανιότερα στις γάτες τους να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους ή να εκφράσουν συναίσθημα («άουτς») ή θυμό («έξαλλος») ή επιθυμία («σνακ», «μπισκότο» και «βόλτα»).

Το θέμα, ωστόσο, προκαλεί αντιπαραθέσεις, με τους συμπεριφοριστές ζώων να εγείρουν το ζήτημα για το τι πραγματικά «λένε» οι σκύλοι κι αν οι λέξεις έχουν το ίδιο νόημα γι’αυτούς όπως σε εμάς.

«Ήδη κατανοούμε αυτό που προσπαθούν να μας πουν τα σκυλιά χωρίς τη χρήση κουμπιών, όμως όταν χρησιμοποιούμε ανθρώπινη γλωσσική διεπαφή, αρχίζουμε να αποδίδουμε πάρα πολλά στην κοινή μας κατανόηση αυτών των λέξεων. Αν ένα σκυλί πατήσει το κουμπί “αγάπη”, ίσως γι’ αυτό σημαίνει “χάδια” ή “φωνάξτε το όνομά μου”» αναφέρει η Amritha Mallikarjun, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Penn Vet Working Dog Center του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Μια μεγάλη έρευνα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιχειρεί να αποκαλύψει αν όντως οι σκύλοι μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μέσω των κουμπιών.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Φεντερίκο Ροσάνο, διενεργείται με τη συνεργασία του FluentPet, μιας εταιρείας που κατασκευάζει και πουλά κονσόλες ήχου. Η εταιρεία, παρότι δε συμμετέχει στη χρηματοδότηση της έρευνας, παρέχει στοιχεία στο εργαστήριο του Ροσάνο.

«Δεν πληρώνουμε για τα στοιχεία αυτά κι εκείνοι δε μας πληρώνουν να αναλύουμε τα δεδομένα. Το εργαστήριό μου συλλέγει περαιτέρω στοιχεία και διενεργεί συμπεριφορικά πειράματα, πλήρως ανεξάρτητα από τη FluentPet» διευκρινίζει ο Ροσάνο.

Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στα δεδομένα που υπέβαλαν οι «γονείς» περίπου 10.000 σκυλιών από 47 χώρες, λέει ο Ροσάνο, εκ των οποίων ένας προς το παρόν μικρός αριθμός έχει εγκαταστήσει κάμερα που καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου καταγράφει τη συμπεριφορά του ζώου.

Αυτή τη στιγμή συλλέγονται στοιχεία για 1.600 σκύλους και 400 γάτες. «Αλλά δεδομένου του ότι πρόκειται για διαχρονική μελέτη, αναλόγως των ερωτήσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από τους περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες ή να επικεντρωθούμε μόνο στα δεδομένα που συλλέγουμε τώρα» λέει ο ίδιος.

