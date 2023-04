Σπάνια υβριδική έκλειψη ηλίου βύθισε στο «σκοτάδι» Δυτική Αυστραλία και Ινδονησία – Θεαματικές εικόνες

Ολική έκλειψη ηλίου γνωρίζουμε. Δακτυλιοειδή επίσης. Υβριδική, όμως; Ο όρος είναι σπάνιος, όπως και το αστρονομικό φαινόμενο που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα όσοι κάτοικοι του νότιου ημισφαιρίου έστρεψαν ψηλά το κεφάλι.

Από τις 224 εκλείψεις ηλίου του 21ου αιωνα, μόλις οι 7 θα είναι υβριδικές.

Για τη σημερινή χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε απομακρυσμένα σημεία για να θαυμάσουν το φαινόμενο σε όλο του το μεγαλείο. Κάποιοι απλοί παρατηρητές με γυαλιά στα μάτια, κάποιοι λάτρεις των ουράνιων φαινομένων, εξοπλισμένοι με τηλεσκόπια.

Αλλοι είχαν κατασκηνώσει, με αντίσκηνα ή τροχόσπιτα, περιμένοντας το θαυμαστό φαινόμενο.

Η έκλειψη αρχικά θα γίνει ορατή στις περιοχές του Ινδικού Ωκεανού και όσο περνά η ώρα σε εκείνες του Ειρηνικού. Καλύτερη θέα του φαινομένου θα έχουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, του Ανατολικού Τιμόρ και των ανατολικών νησιών της Ινδονησίας.

Great to see people coming together to watch the #solareclipse today! 📷 Here are some shots from our IG community across WA:

1️⃣ retrofatale/IG 📍 Yardie Creek Gorge

2️⃣ dardsagainsthumanity/IG 📍 Canning

3️⃣ https://t.co/xJqfJWocaM 📍 Wonthella

4️⃣ thomas__fry/IG 📍 Barrow Island pic.twitter.com/fWTiRcJvVI

— Weatherzone (@weatherzone) April 20, 2023