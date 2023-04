Οι παπαγάλοι απολαμβάνουν τις βιντεοκλήσεις με… φτερωτούς φίλους

Η Ελέανορ και η Ρόζι συμμετείχαν σε μια νέα έρευνα που στόχο είχε να διαπιστώσει πώς οι οικόσιτοι παπαγάλοι ανταποκρίνονται στις βιντεοκλήσεις με άλλους παπαγάλους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα 18 πτηνά που παρακολούθησαν, ενθουσιάζονταν να βλέπουν τους φτερωτούς φίλους τους μέσω της οθόνης, κάτι που τους παρείχε την αίσθηση κοινότητας που συνήθως τους λείπει.

Συγκεκριμένα, στη βιντεοκλήση τους, τα δύο χρωματιστά πουλιά επικοινώνησαν μέσω «τραγουδιού», κίνησης και ραμφίσματα καλλωπισμού.

Όπως έχει αποδειχτεί, η συντροφικότητα ενισχύει το αίσθημα πληρότητας μεταξύ των ανθρώπων, κι όπως προκύπτει από αυτή τη μελέτη, δίνει χαρά και στους παπαγάλους.

15 pet parrots, with the help of their caretakers, were taught to initiate video calls with one another in a study that aimed to enrich their lives and improve the birds’ socialization. pic.twitter.com/C1ORZSBZJb

— CBS News (@CBSNews) April 24, 2023