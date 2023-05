Τελικά ο ήλιος είναι άσπρος ή κίτρινος; Σε αυτό το «καυτό» ντιμπέιτ, όλοι κάνουν λάθος

Τα μικρά παιδιά ανά τον κόσμο πάντοτε ζωγράφιζαν τον Ήλιο λίγο διαφορετικά. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι συνήθως σχεδιάζουν έναν κίτρινο κύκλο και γύρω γύρω ίσιες γραμμές, προσθέτοντας μάλιστα μερικές φορές και ένα χαμογελαστό προσωπάκι. Τα παιδιά στην Ιαπωνία, ωστόσο, μπορεί να τον ζωγραφίσουν με κόκκινο χρώμα όπως και στη σημαία της χώρας τους.

Σήμερα, οι ενήλικες βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με το χρώμα του Ήλιου, με ορισμένους να επιμένουν ότι οι αποχρώσεις τους έχουν αλλάξει από τότε που εκείνοι ήταν παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα όταν η συγγραφέας Τζάκι Ντιβόι έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι ο κίτρινος Ήλιος που θυμόταν από τα παιδικά της χρόνια, είχε γίνει ξαφνικά λευκός και το σχήμα του πιο ακαθόριστο. Μέσα σε λίγες ημέρες, η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει έξι εκατομμύρια προβολές και χώρισε τους χρήστες σε δύο στρατόπεδα: Αυτούς που συμφωνούσαν με τη Ντιβόι και εκείνους που έλεγαν ότι ο Ήλιος πάντοτε φαινόταν άσπρος.

I’m just telling a person in their 20s that the sun used to be yellow when I was a child and he’s laughing. The last time he saw a yellow sun was on Teletubbies. Here’s the sun right now. White and a weird shape. How’s it looking where you are? pic.twitter.com/C3BJdt7s8I

— Jacqui Deevoy (@JacquiDeevoy1) May 3, 2023