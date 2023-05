Διάστημα: Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι πολύ… νεότεροι από τον ίδιο

Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι πολύ νεότεροι σε ηλικία από τον ίδιο τον πλανήτη, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances».

Σύμφωνα με τη μελέτη, με επικεφαλής τον φυσικό Σάσα Κεμπφ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Μπόλντερ, η ηλικία των δακτυλίων του Κρόνου προσδιορίζεται σε όχι περισσότερο από 400 εκατομμύρια χρόνια, ενώ ο ίδιος ο Κρόνος έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας το στρώμα σκόνης στους δακτυλίους.

More independent evidence that Saturn’s rings are young: A 3rd paper appeared right after Friday’s post was published. Actual data from the Cosmic Dust Analyzer confirms that the rings are far younger than Saturn itself. See the updated information here:https://t.co/dUhV6xVbTf pic.twitter.com/NmxZJEvgcR

— Creation-Evolution Headlines (@crevinfo) May 14, 2023