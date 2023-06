Διάστημα: Υπόγειος ωκεανός σε φεγγάρι του Κρόνου περιέχει ένα βασικό στοιχείο για τη ζωή

Μία ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε νέες ενδείξεις ότι ο υπόγειος ωκεανός του Εγκέλαδου, του φεγγαριού του Κρόνου, περιέχει φώσφορο, ένα βασικό δομικό στοιχείο για τη ζωή.

Η ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα από την αποστολή Cassini της NASA, που εξερεύνησε τον Κρόνο και το σύστημα δακτυλίων και φεγγαριών του για πάνω από 13 χρόνια.

Using data collected by our Cassini mission, scientists have discovered phosphorus – an essential chemical element for life – inside ice grains ejected into space from Saturn’s ocean moon Enceladus. https://t.co/H8SoyuNZIG pic.twitter.com/9H0ho9xGt1

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 14, 2023