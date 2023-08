ESA: Ο «Ευκλείδης» έστειλε τις πρώτες εικόνες από το διάστημα

Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Ευκλείδης» (Euclid) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που σχεδιάστηκε για την εξερεύνηση των μεγάλων μυστηρίων του σύμπαντος, έστειλε τις πρώτες του εικόνες από τον κόσμο.

Τις πρώτες εικόνες κατέγραψαν τα δύο συστήματα απεικόνισης του διαστημικού τηλεσκοπίου, στο πλαίσιο της δοκιμής των οργάνων, αποκαλύπτοντας γαλαξίες, νεφελώματα και αστρικές συστάδες.

«Μετά από πάνω από 11 χρόνια σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ευκλείδη, είναι συναρπαστικό, αλλά και συγκινητικό να βλέπεις τις πρώτες αυτές εικόνες» παραδέχεται ο Τζιουζέπε Ράκα, πρότζεκτ μάνατζερ του εγχειρήματος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

«Είναι ακόμη πιο απίστευτο αν αναλογιστούμε πως βλέπουμε μόλις λίγους γαλαξίες εδώ. Ο πλήρως βαθμονομημένος Ευκλείδης θα παρατηρήσει τελικά δισεκατομμύρια γαλαξίες για να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο χάρτη του ουρανού» εξηγεί στην ανακοίνωσή του.

Το διαμέτρου 1,2 μέτρων τηλεσκόπιο θα παραμείνει στο αποκαλούμενο σημείο Lagrange L2, όπου βρίσκεται επίσης και το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, Τζέιμς Γουέμπ.

«Είναι φανταστικό να διαπιστώνουμε πως η τελευταία προσθήκη στον στόλο επιστημονικών αποστολών της ESA λειτουργεί ήδη τόσο καλά. Είμαι απολύτως βέβαιος πως η ομάδα πίσω από την αποστολή θα χρησιμοποιήσει επιτυχώς τον Ευκλείδη για να αποκαλύψει τόσο πολλά για το 95% του σύμπαντος για το οποίο γνωρίζουμε τόσα λίγα» ανέφερε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Γιόζεφ Ασμπάχερ.

To τηλεσκόπιο θα περάσει τους επόμενους δύο μήνες δοκιμάζοντας και βαθμονομώντας τα όργανά του, προτού ξεκινήσει την κύρια αποστολή έρευνας του ενός τρίτου του ουρανού, τα επόμενα έξι χρόνια.

