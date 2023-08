Δέος και απορίες απο «μυστήρια» λάμψη στον ουρανό της Μελβούρνης

Μια μυστήρια λάμψη φωτός που διέτρεξε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μελβούρνη το βράδυ της Δευτέρας, προκάλεσε δέος σε όσους το είδαν, αλλά και απορίες.

Η ακτινοβολία διήρκησε περίπου ένα λεπτό, προτού το άγνωστο ουράνιο αντικείμενο διαλυθεί σε κομμάτια και αναφλεγεί, σε μια επίσης εντυπωσιακή έκρηξη φωτιάς.

«Διάττων αστέρας, μετεωρίτης ή διαστημικά απόβλητα» αναρωτήθηκαν πολλοί μέσω social media.

Melbourne just got a light show. Either a meteor or space junk… *Edit* It is the Soyuz 3rd stage re-entry. Space junk! pic.twitter.com/nY50nsrJLl — S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) August 8, 2023

Άμεσα, οι ειδικοί έδωσαν την πρώτη τους εκτίμηση, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για ένα διαστημικό σκουπίδι, το οποίο λόγω εισόδου στην ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα, τυλίχθηκε στις φλόγες και ανατινάχθηκε.

Λίγο αργότερο και η Διαστημική Υπηρεσία Αυστραλία επιβεβαίωσε πως πράγματι ήταν διαστημικό σκουπίδι και «πιθανότατα» υπόλειμμα από το ρωσικό πύραυλο Σογιούζ που είχε εκτοξευθεί από το Κοσμοδρόμειο Πλετσέτσκ, βορείως της Μόσχας, το απόγευμα της Δευτέρας.

*STATEMENT* We have determined the flashes of light seen across Melbourne skies overnight were likely the remnants of a Russian Soyuz-2 rocket re-entering the Earth’s atmosphere. [More in comments] pic.twitter.com/rmb4B5l4iL — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) August 8, 2023

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι η μεγαλύτερη λάμψη που έχω δει, όσον αφορά την επανείσοδο υλικών από τροχιά» εξηγεί ο καθηγητής Αστρονομίας στο πανεπιστήμιο του Σουίνμπερν, Άλαν Ντάφι.

😮😮 A mysterious light has been seen flying through the sky overnight! Full story 👉 https://t.co/xtfdcbCQAS pic.twitter.com/7sK7EtghJD — 3AW Melbourne (@3AW693) August 7, 2023

Σύμφωνα με τον Ντάφι, η λάμψη δεν θα μπορούσε να προέρχεται από φυσική διαστημική ύλη, όπως βραχώδη αντικείμενα. Το χρώμα των φλεγόμενων μερών του αντικειμένου υποδείκνυε μέταλλο ή πλαστικό.

Οι μετεωρίτης θα εξέπεμπαν λάμψη πράσινου ή μπλε χρώματος λόγω των χημικών στοιχείων από τα οποία αποτελούνται, εξηγεί ο καθηγητής και αστροφυσικός Ρίτσαρντ ντε Κριτζ.

Επιπλέον, οι μετεωρίτες είναι πολύ πιο σύντομο ως φαινόμενο, διατρέχοντας την ατμόσφαιρα με περίπου 10 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

