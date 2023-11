Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη μαύρη τρύπα – «Κοσμικός γίγαντας 13,2 δισ. ετών»

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την αρχαιότερη μαύρη τρύπα που έχει παρατηρηθεί ποτέ, έναν κοσμικό «γίγαντα» που σχηματίστηκε μόλις (!) 470 εκατ. χρόνια μετά το Big Bang.

Τα αστρονομικά αυτά ευρήματα από τα διαστημικά τηλεσκόπια της NASA, James Webb και Chandra X-Ray, που δημοσιεύτηκαν χθες, Δευτέρα, στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy επιβεβαιώνουν αυτό που μέχρι σήμερα αποτελούσε μόνο θεωρία, πως οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες υπήρξαν από την απαρχή του σύμπαντος.

Και δεδομένου του ότι το σύμπαν είναι 13,7 δισ. χρόνων, η ηλικία της γιγάντιας αυτής μαύρης τρύπας εκτιμάται στα 13,2 δισ. χρόνια!

Εξίσου εντυπωσιακό με την ηλικία της ήταν το μέγεθος της συγκεκριμένης μαύρης τρύπας, που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εκείνη του δικού μας γαλαξία.

Πιστεύεται πως ζυγίζει από 10% έως 100% της μάζας όλων των άστρων του γαλαξία στον οποίο ανήκει, εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας Ακος Μπογκντάν από το Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, «αναλογία που ούτε κατά διάνοια πλησιάζει εκείνη της μαύρης τρύπας στον γαλαξία μας ή σε άλλους κοντινούς γαλαξίες που υπολογίζεται σε 0,1%» διευκρίνισε.

Our @NASAWebb and @ChandraXray space telescopes have discovered the most distant black hole ever seen in X-rays. Webb data shows the black hole’s host galaxy is 13.2 billion light-years from Earth, when the universe was only 3% of its current age. https://t.co/zcXHGAe2PZ pic.twitter.com/W9G4R5V0vR

— NASA (@NASA) November 6, 2023